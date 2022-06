2ª Corrida Verde pela Saúde

Diretoria espera receber entre 3 e 4 mil pessoas em evento que movimenta a cidade e região

O Clube Cosmopolitano Futebol Clube (CFC), atualmente sob a gestão do presidente Marcos Aurélio Furlaneto, tem boas expectativas com o tradicional Baile do Havaí que volta a acontecer após o cancelamento em 2021 por conta da pandemia da Covid-19. O evento ocorre no sábado, 23, a partir das 23h.

Este é o primeiro evento do CFC. O último Baile do Havaí aconteceu em 2020, com toneladas de frutas e muitas atrações musicais que animaram a noite dos cosmopolenses e de toda a região.

O Baile do Havaí movimenta a cidade. As lojas fazem campanhas iguais as que são feitas em datas como Dia das Mães e Natal, ou seja, há uma grande movimentação na economia. “A festa tem mais de 20 anos de tradição. A cidade espera por este evento. Salões de beleza e comércios são muito movimentados”, conta o presidente.

São esperadas de 3 a 4 mil pessoas. São três ambientes de festa, com três atrações musicais. No domingo a festa continua com a Domingueira do Havaí, das 17h às 22h.

Sobre o CFC

A história do CFC tem quase 108 anos. É o principal clube de esporte e lazer de Cosmópolis e região.

Pelos olhos do atual presidente, Marcos Aurélio, o clube começou a se transformar a partir da gestão de seu atual vice-presidente, Renato Trevenzolli, em 1994. Marcos Aurélio está envolvido com as atividades do Clube desde 2003. O 2º tesoureiro, Pedro Aparecido Pereira, desde 1992.

De acordo com Marcos Aurélio, mesmo diante das dificuldades enfrentadas com a pandemia, o clube manteve todos os empregos e diversas melhorias, reformas e modernizações foram implementadas. “Além da concessão de 30% de desconto na mensalidade de nossos associados”.

Atrações da festa

Nas piscinas:

Sapo Brasilis Banda Show + Atração surpresa

No salão social:

Dupla Eduardo e Rafael

Dupla Tiago e Kauan

Banda Pamacê

Dj Thiago Silva

Na albatroz:

Pretinho da hora

Djs Troksom

Pontos de vendas:

Jamar Calçados, Óticas Ipanema, Vitória e Rosane Multimarcas, Ribeiro Modas, Folk Moda Masculina e Feminina.