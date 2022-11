Ypê inaugura Centro de Distribuição referência em tecnologia e inovação

Com amplo sistema de tecnologia avançada novo CD em Amparo é considerado um dos mais modernos do Brasil e da América Latina

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, inaugurou o seu novo Centro de Distribuição, localizado em sua matriz, na cidade de Amparo.

O projeto, que faz parte da estratégia de crescimento da empresa, por meio da expansão da capacidade de armazenamento e distribuição dos produtos Ypê por todo País, nomeado CD 4.0, transforma o centro de distribuição da unidade de Amparo em um dos Centros de Distribuição mais modernos e tecnológicos do Brasil e da América Latina.

Com veículos autoguiados com sensores, robôs que montam os paletes usando camadas de diferentes SKUs, sistemas de comando de voz, transelevadores novos, rápidos, produtivos e inteligentes, a companhia reforça o compromisso com a inovação, eficiência e otimização de processos, com o objetivo de seguir evoluindo a qualidade do serviço prestado aos clientes.

“A nossa fábrica em Amparo é a maior unidade da Ypê no Brasil, responsável pela distribuição de aproximadamente 500 SKUs do portfólio da empresa, que são expedidos para todo o Brasil. O projeto CD 4.0 é fundamental para a nossa estratégia, de sermos reconhecidos como referência em qualidade no atendimento ao cliente e de mantermos a competitividade no mercado em meio à revolução 4.0”, explica Eduardo Beira, diretor de Engenharia e Manutenção da Ypê.

Operando 24 horas por dia estão os veículos autoguiados, denominados LGVs, que fazem a função de movimentação das cargas dentro do CD, levando os paletes de forma segura e eficiente para seus respectivos destinos.

A tecnologia “Voice Picking”, que possibilita que o sistema guie os colaboradores nas ruas de coleta para montagem do palete por comando de voz, de forma inteligente e evitando fluxos ineficientes.

O picking por camada, feito por uma tecnologia diferenciada e única no Brasil, na qual um robô monta os paletes usando camadas de diferentes SKUs, algo totalmente novo na operação. O equipamento traz um aumento bastante representativo de produtividade e mais agilidade na preparação das remessas para os clientes que optam em fechar pedido de camadas do pallet com produtos diferentes. Já os transelevadores trazem mais posições de armazenagem, somados a uma maior flexibilidade para a operação.

Outra etapa do processo que também conta com inovações é o recebimento, realizado por meio de esteira automática, que faz o descarregamento dos caminhões das unidades produtivas de maneira totalmente automática e muito mais veloz, podendo descarregar um veículo cheio em menos de 5 minutos.

Todas as decisões de movimentações são tomadas pelo sistema, de maneira independente e autônoma, garantindo máxima eficiência e sinergia na operação. Ao longo do projeto, todos os colaboradores envolvidos foram desenvolvidos profissionalmente e capacitados para atuarem em sinergia com as tecnologias implementadas. Com isso, além de garantirem a eficiência operacional do CD 4.0, os profissionais tiveram a oportunidade de prosperarem em suas carreiras ao se qualificarem nos novos processos de automação que pautam a chamada Indústria 4.0 na área de Logística.

O CD conta ainda com mezanino para controle do case picking por voz, novas ferramentas de manutenção, iluminação automática em LED e sinalização de segurança com certificação NR-26, que visa capacitar e aculturar os colaboradores quanto as sinalizações e cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes.

Para esse desafio, a Ypê escolheu como parceira a E80 Group, empresa italiana referência global em armazéns tecnológicos, que possui um portfólio completo de tecnologias que garantem um processo eficiente do início ao fim, seguro e de máxima qualidade.

