Jogo beneficente em Morungaba – Um jogo beneficente com grandes destaques do futebol, os morungabenses Alex Santana e Gabriel Menino, será realizado no dia 03 de dezembro. A partida tem início às 9h no Morungaba Esporte Clube.

A entrada é 1 quilo de alimento não-perecível, exceto sal, que será destinado às famílias do município por meio do Fundo Social de Solidariedade de Morungaba. “Alex Santana e Amigos” e “Gabriel Menino e Amigos” serão os times que se enfrentarão em uma partida amistosa.

O público pode ver de perto os dois jogadores morungabenses jogarem: Alex Santana, do Athlético-PR, e Gabriel Menino, do Palmeiras. Eles começaram suas carreiras na cidade e hoje fazem história na modalidade mais querida entre os brasileiros.

Alex Santana

Alex Paulo Menezes Santana nasceu em Atibaia, mas morou durante muitos anos em Morungaba, onde começou a treinar na escola de futebol do Centro Esportivo do JBM e fez parte da Escolinha de Futsal da Prefeitura de Morungaba.

Começou sua carreira profissional no clube gaúcho Internacional onde permaneceu de 2016 a 2018. Depois passou pelo Guarani em 2016, pelo Paraná Clube – entre 2017 e 2018, quando começou a se destacar. Em 2019, Alex Santana foi contratado pelo Botafogo.

Jogo beneficente em Morungaba com estrelas do futebol: Alex Santana e Gabriel Menino

Pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2019, contra o Campinense, Alex Santana fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. O gol teve muita repercussão na época, já que ajudou o Botafogo a se classificar para a 2ª fase da Copa do Brasil.

Depois de quase duas temporadas defendendo o Botafogo, em 2020, Alex assinou contrato com o Ludogorets Razgrad, da Bulgária, onde morou até ser contratado no mês passado para reforçar o Athlético Paranaense cujo técnico é Luiz Felipe Scolari – o famoso “Felipão”.

Gabriel Menino

O morungabense Gabriel Menino integrou no ano passado a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, inclusive participando em campo da partida decisiva contra a Espanha, que resultou em 2 a 1 para o Brasil e conquistando a medalha de ouro.

Desde criança já se destacava nos jogos inter-classes, mas Gabriel despontou de vez no projeto “Bugrinho”, uma franquia do Guarani Futebol Clube em Morungaba – em parceria com o Centro Esportivo JBM – coordenado pelo Professor Julio César de Moraes (“Julio do Vadu”), atual diretor de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba.

Jogo beneficente em Morungaba com estrelas do futebol: Alex Santana e Gabriel Menino

Aos 13 anos, acabou chamando a atenção do Guarani e seguiu o caminho no time e aos 17 foi contratado pelo Palmeiras. Apesar de muito jovem, sempre teve muito foco e disciplina e hoje está colhendo.

Segundo Julio, quando tinha apenas oito anos Gabriel entrou na escolinha de futebol em Morungaba, onde ficou até 14 anos treinando. Ainda durante o período em que treinava pela escolinha de futebol local, foi avaliado no Guarani Futebol Clube de Campinas. Foi aprovado e, entre seus 13 e 15 anos, integrou a Categoria de Base do time. Nesta época, Gabriel treinava durante a semana em Campinas e nos finais de semana participava de competições regionais por Morungaba.

Aos 15 anos, Gabriel Menino foi contratado pelo Palmeiras, clube em que permanece até hoje, e vem cada vez mais se destacando no Futebol.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui