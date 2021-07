Xepa da Vacina: Holambra abre cadastro para moradores a partir de 18 anos

A Prefeitura de Holambra abre nesta quarta-feira, 07, às 8h, o cadastro online para moradores a partir de 18 anos terem a oportunidade de receber doses remanescentes de imunizantes contra a Covid-19, a chamada “xepa” da vacina. Os interessados devem acessar o Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços.

A medida tem o objetivo de evitar a perda eventual de doses e ocorre perto do horário do fim do atendimento, apenas quando há frasco (multidose) de imunizante já aberto com sobra do antígeno. “São poucos os dias em que há sobras. Quando isso ocorre, podem ser frascos com apenas uma dose ou um pouco mais”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Ao ser chamada, a pessoa precisa se apresentar em, no máximo, 20 minutos após o contato. Para ser vacinado é necessário levar documento oficial com foto e Cartão Cidadão. “Recomendamos que façam o cadastro somente pessoas que residam próximo ao local da vacinação ou com disponibilidade de transporte rápido, por volta das 16h”, explica o diretor.

Ainda de acordo com Valmir, o cadastro na xepa não garante a dose. “É uma oportunidade eventual. Se há sobra, entramos em contato para não perder o insumo e imunizar o máximo possível de pessoas”, finaliza.