Holambra abre novas vagas para vacinação de moradores a partir de 40 anos

A Prefeitura de Holambra abre nesta terça-feira, 06, 290 novas vagas para a vacinação contra a Covid-19 de moradores a partir de 40 anos. O agendamento da imunização deverá ser feito a partir das 13h no Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br. A aplicação do antígeno será realizada no dia 08 de julho, entre 8h e 12h, no Salão da Terceira Idade, localizado na Rua Muscaris, 99, bairro Morada das Flores.

Para receber a dose é preciso ir até o local de vacinação no horário marcado, com um documento oficial com foto, Cartão Cidadão e o protocolo gerado no momento do agendamento. Para evitar aglomerações, as recomendações são respeitar o horário, chegar com, no máximo, 10 minutos de antecedência e só levar acompanhante se realmente for necessário.

“Todas as vacinas disponibilizadas em nosso país foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São, portanto, seguras”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “O processo de imunização aqui no município é realizado com muita seriedade, dedicação e trabalho. Pedimos a todos que façam parte desta faixa-etária para que agendem a aplicação das doses. É importantíssimo que todos fiquem protegidos. Só assim conseguiremos reduzir os impactos da pandemia”.