Vigilância Sanitária de Amparo fecha estabelecimentos que descumpriram decreto municipal

Retorno só deve ocorrer no segundo semestre

O Conselho Municipal de Educação, por meio do parecer 06, e a Comissão de Planejamento de Retorno às Aulas, pelo Parecer nº 04, consonantes ao Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19, ratificaram a proposta de paralisação das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas de Amparo. O decreto foi publicado no Jornal Oficial do município desta sexta-feira, 28.

No mês de maio, até o momento, 40 óbitos já foram confirmados. O número é maior do as mortes por coronavírus do ano inteiro de 2020. Além disso, as ocupações dos leitos de UTI nos hospitais de Amparo é de 105% na Santa Casa Anna Cintra, 100% na Beneficência Portuguesa e 100% no Hospital de Campanha.

As atividades escolares por meio remoto, de gestão escolar, as atividades docentes e outras atividades das redes de ensino, assim como o cumprimento do calendário escolar e a aplicação dos conteúdos programáticos, não serão prejudicadas. A previsão é de que as aulas sejam retomadas no início do segundo semestre letivo, seguindo o calendário escolar da Rede de Ensino.