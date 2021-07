Vestibular: Grupo UniEduK tem inscrições abertas para o segundo semestre de 2021

Instituições de ensino superior são reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

Aos que desejam ingressar no ensino superior ainda este ano, o Grupo UniEduK, está com inscrições abertas para o Vestibular pelo site https://grupounieduk.com.br/ em mais de 25 opções de cursos de graduação nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas modalidades presencial, híbrido e a distância, além de contar com mais de 70 opções de cursos de pós-graduação, MBA e especialização. O início das aulas acontece no dia 02 agosto no sistema presencial.

Os cursos do grupo educacional, composto pelas instituições: Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FAAGROH, aliam teoria e prática, garantindo o mínimo de 50% de aulas práticas desde o início do curso, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna, com salas de aulas e laboratórios equipados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.

Para tanto, dispõe de moderna infraestrutura em 10 campi, equipados com Hospital Veterinário e amplos campos de práticas para os cursos de Medicina e Fisioterapia, como Interclínicas, Centro Clínico de Especialidades Médicas, além do Centro de Pesquisas Ambientais Agropecuárias.

Ensino na prática

Com a missão de promover a educação socialmente responsável, com alto grau de qualidade, propiciando o desenvolvimento dos projetos de vida dos alunos, o Grupo UniEduK tem como foco transformar o futuro das pessoas, na prática.

“Para oferecer uma educação de qualidade que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e tecnologias que façam a diferença na formação profissional. Priorizamos na nossa metodologia de ensino o protagonismo dos estudantes e desta forma, entregamos para o mercado de trabalho profissionais solucionadores de problemas complexos, criativos, aptos para atuarem em diversas áreas dentro de sua formação”, afirma o reitor Ricardo Tannus.

O Modelo de Ensino Educar, adotado pelo Grupo UniEduK utiliza de metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista de sua jornada de aprendizagem e tem a possibilidade de escolher as disciplinas que fazem sentido ao seu aprendizado, seguindo os requisitos de carga horária mínima e máxima previstas no semestre do curso.

O foco é garantir que cada aluno tenha uma formação única que possibilite o desenvolvimento de suas competências e de seus projetos de vida, por isso em todos os cursos de graduação existem as disciplinas eletivas com foco em competências socioemocionais e de projetos de vida.

Certificações intermediárias

Para auxiliar na empregabilidade dos alunos durante o curso, o Grupo UniEduK oferece ainda a possibilidade da obtenção de certificações intermediárias que podem ser incluídas no currículo, LinkedIn e até mesmo em uma entrevista de emprego. “As certificações intermediárias indicam as competências descritas no projeto pedagógico de cada curso e foram desenvolvidas para valorizar a trajetória acadêmica e maximizar as chances de empregabilidade”, finaliza o reitor Ricardo Tannus.