Psicóloga Patrícia Furlan realiza live interativa com nutricionista Henrique Pontes

O CEJ atende casos de autismo, doenças neurológicas, neuromotoras e piscológicas

O Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ) comemorou no dia 27 de julho, mais um aniversário. São 20 anos de trabalho com crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, ou alguma limitação física, psicológica ou comportamental.

O CEJ é referência em habilitação e reabilitação no Brasil e atua diretamente na vida das pessoas. Possui registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCAJ) e Conselho Municipal da Pessoa com deficiência (COMPED).

O fundador, Wilson Mellilo comemora a trajetória. “Uma linda missão de vida. Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para esse sonhos se realizar”, diz.

A gestora do CEJ e filha de Mellilo, Veridiana Mellilo, também celebra o aniversário tendo a clara percepção de que durante esses 20 anos não somente foram transformadas as vidas dos praticantes, como a vida de cada colaborador que faz parte da equipe. “É uma honra e uma felicidade comemorar a data ao lado de cada um que está aqui, especialmente ao do meu pai. Que venham mais 20 e mais 20 e mais 20 anos pela frente”, deseja.

Atualmente, o CEJ possui 90 mil metros quadrados, um picadeiro coberto com 2.4000 m2, bebedouros com acessibilidade e água filtrada, duas rampas em alvenaria com barras de proteção, cantina, banheiros adaptados e um parquinho adaptado.

CEJ e CAJ

Em 2019, após perceberem a demanda por um atendimento especializado para casos dentro do espectro autista, Wilson e Veridiana decidiram expandir a estrutura para a criação do Centro de Referência de Autismo de Jaguariúna (CAJ). Portanto, no CEJ recebem o tratamento portadores de doenças neurológicas, neuromotoras e psicológicas, enquanto o CAJ se dedica exclusivamente ao atendimento clínico de pessoas dentro do espectro autista. O tratamento é estendido também às mães e familiares dos praticantes e pacientes, que encontram nos centros uma rede de apoio não só para seus filhos, como também para si.

Em agosto de 2020, a sede do centro foi inaugurada com 10 salas de atendimento e 550 metros quadrados de área. Atualmente, o CAJ atende +130 crianças. A preocupação do centro de oferecer um tratamento mais completo possível para os seus pacientes pode ser observada na variedade de profissionais que compõem a equipe multidisciplinar de terapeutas e médico psiquiatra.

De pai para filha

Apesar de sua resistência inicial de misturar famílias e negócios, Veridiana assumiu o controle dos centros. No início, ela observava a rotina dos profissionais. Porém, com o tempo ela se tornou peça fundamental do trabalho.

Em junho de 2019, Wilson trouxe a ideia da construção do CAJ e hoje os dois centros seguem em paralelo. No final do mesmo ano, em meio a uma reunião geral, o pai de Veridiana anunciou que estaria se aposentando no próximo ano, e passaria a administração dos centros para a filha.

Passada a euforia da surpresa, Veri assumiu o desafio como fez com outras coisas na sua vida, se entregando de corpo, alma e coração aos projetos. Ela havia acabado de completar 30 anos, e já estava à frente de dois centros referências.

