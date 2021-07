Saúde de Jaguariúna começa a vacinar quem tem 28 anos ou mais

O trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social conta com o apoio da Polícia Municipal, Pastoral da Sobriedade e da comunidade civil

Devido à frente fria que atingiu Jaguariúna e região nesta semana, a Prefeitura preparou uma força tarefa para acolher e aquecer quem vive em situação de rua na cidade. Para isso um dormitório temporário foi montado no Ginásio Municipal Azulão e além de oferecer locais para dormir, também serão distribuídos alimentos, cobertores e roupas.

Nesta terça-feira, 27, equipes da Secretaria de Assistência Social, Polícia Municipal e Pastoral circularam pelos bairros da cidade para conversar com os moradores de rua, alertar sobre a frente fria que está na região e oferecer abrigo para esses dias mais frios. Esse trabalho é feito durante o ano inteiro, reforçado no inverno e agora com a previsão de baixas temperaturas será ainda mais intensificado.

As equipes permanecem de plantão para atender os moradores de rua. Qualquer morador da cidade que encontrar alguém precisando de abrigo pode entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 153 e informar o local exato onde a pessoa está.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que de hoje, 28, até domingo, dia 1, uma massa de ar polar irá avançar pelo Estado, provocando queda acentuada de temperatura, com momentos de frio intenso e formação de geada. Por isso, é importante que todos tenham atenção especialmente com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e as que vivem em situação de rua. Além delas, os animais domésticos também necessitam de cuidados para mantê-los aquecidos.