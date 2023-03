Vereadores de Amparo aprovam projetos que alteram regras para sepultamentos

O Departamento Defesa de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Estância de Amparo continua contando com triagem de castração para animais domésticos, para pessoas de baixa renda no prédio da Avenida Dr. Carlos Augusto do Amaral Sobrinho, 2871, no Jardim Santa Helena

O horário de atendimento é das 8h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. O interessado de apresentar cópia do RG,CPF, Cartão do postinho de saúde, comprovante de Renda, comprovante de Residência. É válido ressaltar que a triagem também poder ser feita nas unidades de Saúde do Bairro dos Rosas, Arcadas, Pedrosos, Três Pontes, Boa Vereda, MARP e Vale Verde.

A castração é benéfica ao animal doméstico. Com o procedimento, o pet conta com diminuição nos casos de doença do trato reprodutivo, como piometra (uma infecção grave no útero que pode ser fatal) e neoplasias mamárias nas fêmeas e neoplasia testicular e doenças prostáticas nos machos além da diminuição do territorialíssimo e, consequentemente, agressividade do pet por brigas por território, evita fugas de machos atrás de cadelas no cio o que ajuda a evitar muitas vezes atropelamentos e brigas com outros cães.

O procedimento também colabora no controle da população de cães e gatos, evitando uma superpopulação animal, e desta forma acaba por evitar o abandono de cães e gatos pela cidade.

