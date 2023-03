Polícia apreende adolescente suspeito de atuar em espancamento de rapaz com Síndrome de Down em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna promoveu na sexta-feira, 03, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, no anfiteatro do Campus I da UniFAJ. Com o tema “Amanhã vai ser outro dia”, a conferência tem o objetivo de avaliar a situação da saúde da população, a estrutura das redes de serviços e de atenção à saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde.

A abertura do evento contou as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e do presidente da Câmara Municipal, vereador Romilson Silva, além da secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. O vereador Ton Proêncio, o diretor do Grupo UniEduk, Flávio Pacetta, a diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Campinas, da Fernanda Vasconcellos, e o representante do Conselho Municipal de Saúde, Alberto Antunes, também participaram do evento.

O especialista em gestão de sistemas e serviços públicos de saúde, Carlos Alberto de Castro Soares, fez uma palestra sobre a garantia dos direitos e a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), a vida e a democracia.

O evento ainda contou com debates, trabalhos em grupo e a eleição de delegados para a etapa regional.

“É um momento muito importante. Esse é o oitavo movimento para alinharmos o caminho da saúde em nosso município e discutir políticas públicas. Obrigado a todos pela presença”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

O prefeito Gustavo Reis destacou as ações do município na área da saúde e compra de equipamentos de ponta e investimentos no Hospital Municipal e na campanha de enfrentamento à pandemia de coronavírus, entre outras.

Fotos: Ivair Oliveira

