Vereadores congratulam Miss Amparo que conquistou segundo lugar no Estado

A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos abriu as inscrições para o projeto Viver Bem de Hidronatação. O público alvo do projeto é a população da Melhor Idade de Amparo, com acesso a prática de exercícios em ambiente aquático e seus inúmeros benefícios. Serão aceitas matrículas de alunos que completaram ou que completarão 60 anos no ano de 2022.

O projeto atende a 72 vagas e entrará em contato com os interessados cadastrados. Os alunos convocados deverão comparecer no Centro Esportivo do Trabalhador, na Rua Rodrigo de Arruda Botelho, 107, para preencher a ficha de inscrição e realizar a sua matrícula em até 5 dias da data da convocação.