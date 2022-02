ROMU e Canil da GCM de Amparo apreendem drogas no Jardim Brasil

O prefeito municipal de Amparo, Carlos Alberto Martins (MDB), este presente na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal em 2022, no dia 7 de fevereiro. Antes do início, ele se reuniu com os vereadores e apresentou informações sobre futuras ações.

Durante seu pronunciamento, o prefeito desejou que o ano seja de trabalho realizador para toda a população. “Que possamos, durante 2022, debater profundamente os assuntos e interesses da nossa sociedade. Tanto eu, à frente do Executivo de Amparo, quanto os senhores e senhoras, ocupando uma cadeira no Legislativo, estamos preocupados em melhorar a vida da cidade”.

Na sequência, o prefeito expôs dados de projetos que aconteceram em 2021 ou que estão engatilhados para 2022.

Abaixo, alguns tópicos apontados pelo chefe do Executivo e que podem ser conferidos na íntegra pela transmissão no canal oficial da Câmara no Youtube (AQUI).

· Amparo Mais: “ainda estamos nos trâmites burocráticos para liberação dos recursos, mas o primeiro investimento será a nossa Usina de Asfalto, que vai nos trazer a libertação das empresas de pavimentação e redução de até 50% no custo do m² de recape e pavimentação”. Estes recursos são do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), que foram aprovados pela Câmara, no valor de até R$ 50 milhões.

· Tráfego de caminhões: “vamos pensar em medidas para restringir a passagem de caminhões por Amparo. Controle de horários e balança municipal de carga estão no projeto”.

· Reforma e revitalização de pontos turísticos: “já fizemos o projeto de reforma da Feira do Produtor, com mais de R$ 3 milhões de investimento. O Mercado Municipal já está em andamento e, entre os dois, teremos uma rua Boulevard, integrando os espaços”.

· Ponte Vecchio no Centro Histórico: “vamos entregar esta obra depois de 30 anos. Um desejo da população”.

· Fonte da Praça Pádua Salles: “será revitalizada e terá sincronismo de luzes, jato d’água e luzes”.

· Estação de Trem Mogiana: “vamos licitar para que uma empresa, interessada em montar um empreendimento, o faça com a exigência de ser temática, contando a história da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, na cidade de Amparo”

· Poupatempo: “já é uma realidade! Será dentro do Supermercado Guarani, em uma área de 350m² , sem cobrança de aluguel, por 20 anos. Já está na fase de instalação elétrica e a equipe que vai trabalhar em capacitação”.

· Novas empresas: “anuncio a vinda de grandes atacadistas para Amparo. Estou aguardando o protocolo do documento público para dizer os nomes das empresas, que serão duas ou três. Uma delas com investimento de R$ 45 milhões e geração de 220 empregos diretos, ainda em 2022”.

· Uniamp:“já conseguimos realizar, este ano, um sonho pessoal e uma vontade política que é a Universidade Amparense. São mais de 1300 pessoas inscritas e já ofertamos 50 bolsas, com a proposta de chegar a 300 bolsas no ensino superior”.

· Pavimentação e reformas viárias: “Av. Ayrton Senna já está em fase de licitação. Ponte Encantada e todo o complexo viário no seu entorno, já está licitada, com investimento de R$ 2,2 milhões. Chácara das Águas está com processo avançado, faltando finalizar a parte burocrática para liberar a Ordem de Serviço. Junto com ela, teremos a rotatória de Três Pontes, anunciada pelo Governo do Estado”.

· Boa Vereda: “já iniciamos o projeto de pavimentação. A empresa começou a fazer a abertura e já conseguimos colocar na lista do Governo do Estado, mais 6 km para chegar até a Boa Vereda, o que é um marco para nosso município. Uma região produtiva, populosa e muito importante para nossa economia”.

· Estação de Tratamento de Água de Três Pontes: “está nos nossos planos a reforma, porque nos 40 anos, nunca foi reformada ou revitalizada”.

· Exames médicos: “conseguimos avançar muito na demanda por exames. Em especial os de ultrassonografia (com cerca de 600 pedidos por mês) e tomografia”.

· Esportes: “uma inovação no município é a oferta de aulas de hidroginástica e dança em todos os núcleos esportivos, para a terceira idade. Já podem se inscrever! E também o projeto ‘Nadadores do Futuro’, que vai atender 140 crianças. Além da Inauguração da pista de internacional de BMX; expansão de professores e modalidades esportivas e reforma das quadras”.

· Aluguel social: “aumentamos para R$ 950,00 para famílias em vulnerabilidade social ou desalojadas pro interdição da Defesa Civil”.

· Fundo Social de Solidariedade: “entregamos 5.557 cestas básicas para 1600 famílias em 2021. Destas, nenhuma cesta foi comprada pela Prefeitura. Tudo foi doação de empresas, da população e do governo do Estado”.

· Programa de Preservação Ambiental: “o vice-prefeito Gilberto Piassa está fazendo um grande projeto de reflorestamento e recuperação da mata nativa. Buscamos parceria com a Prefeitura de Extrema/MG e já temos muitos hectares garantidos para o plantio de árvores, inclusive com grandes empresas de Amparo”.

· Reforma administrativa e reajuste salarial: “temos um enorme desafio pela frente. Prometi o dissídio para todos os servidores da Prefeitura, mas não tinha amparo legal. Este ano, demos 10,16% de recuperação salarial para todos os servidores, sem distinção. Sobre o aumento dos professores, de 33%, aprovado pelo presidente, teria que sacrificar recursos do município para atender um capricho do presidente. Os professores merecem o aumento, mas o dinheiro tem que vir”. (O projeto que fixa o valor do piso está tramitando na Câmara – n° 010/2022).

Acesse a sessão no LINK.