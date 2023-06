Varejista busca se tornar a maior da América Latina e inaugura loja no primeiro shopping de Mogi Mirim

Com um mix de mais de quatro mil produtos, de marcas como Tramontina e Bauducco, rede 1A99 inaugura segunda loja no município que está presente há 14 anos

Com um audacioso plano de se tornar a maior rede de variedades da América Latina, a rede 1A99 inaugura sua segunda unidade em Mogi Mirim nesta quinta-feira, 15, às 12h, no ParkShopping Mogi. Com um mix de mais de quatro mil produtos, a nova loja terá formato, layout e proposta diferente da primeira da cidade, que em breve passará por um processo de reformulação.

“Mogi Mirim é uma cidade super estratégica para a 1A99, devido ao seu potencial econômico e por todo desenvolvimento do entorno da cidade. Por isso, quando surgiu a oportunidade, não poderíamos ficar de fora”, explica Emmanuel Cavalcanti, diretor de Marketing da rede.

Ainda em 2023, a rede que possui mais de 60 lojas espalhadas pelo Sudeste e tem nomes de peso à frente do conselho do grupo, já possui outras duas reinaugurações e uma inauguração, confirmadas para julho e agosto nas cidades de Sorocaba, São Bernardo do Campo e São João da Boa Vista.

Recentemente, a equipe comercial participou de feiras na Alemanha e na China para desenvolvimento de novos fornecedores de importados e, segundo Emmanuel, a intenção é “diversificar ainda mais o portfólio de ‘achadinhos’, produtos de tendência com alta qualidade e preço baixo.”

Primeiro shopping da cidade

Com mais de 13 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), o ParkShopping Mogi chega na cidade para promover novas experiências no município, indo de encontro ao que as Lojas 1A99 buscam e estão colocando em prática neste momento.

Administrado pelo Grupo AD, esse é o primeiro e único shopping da cidade, que conta com mais de 70 lojas, salas de cinema, praça de alimentação, quiosques e um amplo estacionamento.

“A cidade de Mogi Mirim está vivenciando uma fase empolgante com a conclusão das obras dos lojistas em seus espaços. Com o final da construção, o empreendimento já mostra que será um destaque em modernidade e sofisticação”, afirma Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Ainda segundo a coordenadora, o ParkShopping Mogi Mirim será responsável por uma grande movimentação econômica na cidade, pois vai gerar cerca de 500 empregos diretos e cerca de 1.500 indiretos.

Sobre as lojas 1A99

A 1A99 é natural de Socorro, interior de São Paulo e possui mais de 60 lojas. Fundada por João Barboza e Eduardo Mazolini, hoje, a rede conta com mais de mil funcionários.

Após dois anos de pesquisa de mercado, entrada do fundo R6 Capital e alterações no Conselho Administrativo, a rede 1A99 inaugura sua segunda unidade na cidade já com o novo formato que, entre as principais mudanças estão nova logomarca e um novo layout, com espaços mais modernos e com novas categorias de produtos.

A rede, que completou 25 anos em março, segue um plano de expansão esse ano com novas unidades e reinaugurações de lojas no novo modelo de negócio. Essa expansão iniciou com a inauguração de duas novas lojas em 2022, na cidade de Ribeirão Preto e Socorro (município onde foi fundada a marca) e tem como inspiração as redes de lojas norte-americanas, conhecidas como “Dollar Store”. Neste ano, duas unidades de Limeira já foram reinauguradas no novo conceito.

