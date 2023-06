Evento com empresas e profissionais do mercado de condomínios reflete crescimento do setor

Café com Síndico traz exposição de serviços, produtos e palestras da área condominial a Mogi Mirim no dia 22

Ao mesmo tempo em que o crescimento acelerado do mercado de condomínios abre um vasto campo de oportunidades e novos negócios vão florescendo, também tem gerado uma necessidade cada vez maior de profissionalização da gestão e a busca por conhecimentos e capacitação técnica, administrativa e jurídica por parte de síndicos e colaboradores aumenta na mesma proporção.

Esta realidade tem sido confirmada a cada nova edição do projeto “Café com Síndico”, que vem se consolidando como o maior evento itinerante do setor de condomínios dentro do estado de São Paulo, e que no próximo dia 22 de junho desembarca em Mogi Mirim com uma programação recheada de palestras e workshops a cargo de experientes especialistas do setor.

Eis os temas a serem abordados nos painéis que comporão a programação do evento: “Síndico decisor x síndico procrastinador”, apresentado pelo professor e consultor de negócios Cesar Ribeiro; “Contratação de Terceirizadas e Inadimplência”, com o advogado Dr. Jefferson Pereira; “Quais os requisitos essenciais para contratar uma administradora”, por Renato Queiroz Guimarães; e “Síndico Profissional: de 0 a 100 Condomínios em Um Ano”, com abordagem de Alain Angelo.

Os idealizadores do projeto enfatizam que tão importante quanto o conteúdo das palestras é a oportunidade de troca de experiências e informações entre os síndicos (profissionais ou não), administradores de condomínios e profissionais do ramo de se manterem atualizados e por dentro de tudo que possa facilitar a vida do síndico e de seu condômino.

Garanta sua vaga neste link https://cafecomsindico.com/eventos

Entrada gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

“O evento proporciona uma excelente oportunidade a quem exerce ou pretende exercer as funções de síndico, subsíndico, conselheiro, zelador, porteiro, tesoureiro, presidente de associações residenciais, gerente ou gestor predial de adquirir novos conhecimentos, fazer networking e conhecer fornecedores importantes para a gestão de seu condomínio. Para esse público a entrada é gratuita”, ressalta Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico.

A programação terá início a partir das 17h no ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente), em Mogi Mirim, e contará com uma área de exposição para fornecedores e prestadores de serviços para networking, demonstração e conversas entre os participantes. E para tornar a experiência ainda mais interessante, haverá um sorteio de R$ 1.000,00 para os participantes que visitarem todos os estandes.

Serviço

Data: 22 de junho

Horário: das 17h às 22h30

Local: ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente)

Endereço: Avenida Brasília, n.º 350 – Lot. Nova Mogi, Mogi Mirim

Confira a grade de palestras:

Cesar Ribeiro – Síndico decisor x Síndico procrastinador

Dr. Jefferson – Contratação de terceirizadas e inadimplência

Renato Queiroz – Quais os requisitos para se contratar uma administradora

Alain Angelo – De 0 a 100 condomínios em um ano

