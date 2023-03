União de forças entre Prefeitura e Estado assegura obras emergências na Represa de Cosmópolis

Parceria entre a Prefeitura de Cosmópolis e o Estado intensifica os trabalhos na Represa Pirapitingui, realizando o desassoreamento e aprofundamento dos leitos na região da Estação de Tratamento de Água (ETA). A parceria envolve equipes técnicas especializadas do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) que garante o envio de dois importantes maquinários, específicos para trabalhos de dragagem de rios.

A primeira máquina disponibilizada foi uma escavadeira hidráulica, em uso constante desde o dia 13, empregada para o aprofundamento e direcionamento do canal hídrico em frente à ETA. A segunda máquina, uma escavadeira ‘long reach’, articulada de braço longo (pescoçuda), iniciou os trabalhos na manhã da segunda-feira, 28.

Devido ao grande porte, foi necessário um veículo especializado para o transporte, por isso o maquinário somente chegou na noite de domingo, 26, sendo condicionada em ‘balsa’ (drag-line), exclusiva para os trabalhos na Represa.

As máquinas possuem sistemas mecanizados para as escavações em rios, utilizando flutuadores nos trabalhos (balsas), podendo incorporar bombas de elevada capacidade de sucção, para que seja possível dragar materiais sólidos e sedimentados.

Os maquinários são operados pelas equipes do Estado, funcionários especializados em obras de grande porte em rios, com apoio das equipes do DAE – Cosmópolis, Secretaria Municipal de Obras e coordenação técnica do DAEE.

Nesta primeira fase das obras emergências, iniciadas na semana do rompimento do Paredão, dia 09/03, acontece a desobstrução das áreas responsáveis pela captação hídrica, gerando maiores reservas na Represa, garantindo os armazenamentos para o tratamento e distribuição de água para a população.

As ações seguem um cronograma técnico de obras, estudos ambientais e projetos específicos para a Represa, estabelecidos pelas equipes do Estado e Conselho Emergencial Municipal.

O Conselho foi criado para o enfrentamento da calamidade pública, formado pelo Prefeito Junior Felisbino, Secretários e vereadores.

