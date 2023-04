Festa do Trabalhador de Cosmópolis terá shows de Rick & Renner e Negritude Junior

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, a Prefeitura de Cosmópolis está preparando a Festa do Trabalhador 2023, que acontece na Praça do Coreto, durante quatro dias, onde o público poderá desfrutar de muita música e diversão a partir das 19h, todos os dias.

“Está chegando o Dia do Trabalhador e a cidade de Cosmópolis se prepara para uma grande festa em homenagem ao trabalhador cosmopolense. Nossos trabalhadores merecem. Eu convido a todos para que venham comemorar junto com todos nós”, comenta o prefeito Junior Felisbino, sobre a volta da tradicional festa do município.

A programação começa na sexta-feira, 28, com apresentações do Grupo Misses, o show da cantora Luana Duarte, seguido da dupla Thiago & Kauan. Para fechar a primeira noite, a dupla Rick & Renner sobe no palco, para cantar os sucessos como ‘Ela é Demais’, ‘Feiticeira’ e ‘Muleca’.

LEIA TAMBÉM:

No sábado, 29, é a vez dos Os Caravéio, Legião Urbana Original Cover e DJ Thiago Silva. Já no domingo, 30, os artistas Vini Drumond, Eduardo & Rafael e DJ Thiago Silva se apresentam.

Para fechar a Festa do Trabalhador, na segunda-feira, dia 1º, a programação começa com o show do grupo Pagode de Milhões e para fechar à noite, às 21h será a vez do grupo Negritude Junior se apresentar.

Além dos shows, a festa também contará com uma praça de alimentação, onde os comerciantes locais estarão presentes vendendo seus produtos.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui