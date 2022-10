Os monstros mais assustadores do cinema farão parte da 3ª edição do “Halloween no Castelo” que ocorre no dia 01 de novembro, das 20h à meia noite

O tema principal da 3ª edição “Halloween no Castelo” serão os monstros e personagens dos filmes de terror e suspense que povoam o imaginário de quem adora assistir filme de terror. O sentir medo faz parte até da nossa infância e por incrível que pareça promove diversão. Os personagens vistos em filmes estarão esperando os visitantes do Castelo dos Vinhais, no dia 1 de novembro, para uma festa de halloween a caráter, a começar pela decoração do castelo, que neste dia fica mal-assombrado, para entrar no clima que a data merece. Será sem dúvida, uma noite assustadora! rsrsrsrs.

O evento, que começou em 2020, virou um sucesso no calendário do Castelo dos Vinhais, em Vinhedo. Ao longo do ano, o castelo promove uma série de eventos temáticos que utiliza do Castelo para criar a magia e encanto e promover uma narrativa lúdica. O evento Halloween no Castelo já se consagrou e este ano conta com diversas narrativas de filmes de terror em ambientes diferentes do castelo.

São diferentes cenários internos e externos em todo o espaço do Castelo dos Vinhais com histórias de arrepiar! Onde criaturas horripilantes estão a espera dos convidados, então fique atento e não olhe para trás! Já no portão de entrada, será recepcionado por diversas feras, entre elas o Minotauro.

Uma vez por ano, o Castelo dos Vinhais fica “mal-assombrado” na festa de Halloween – Noite de Horror

Não se atrase. Às 20h30, tem show de horrores com as criaturas malignas saindo dos telões e por todos os lugares para participar da festa, eles querem o levar o público para sair do castelo e visitar os diversos cenários dos filmes mais famosos de terror. O único lugar de proteção será no Castelo Vale dos Sonhos, pois ele será protegido por Anjos e Elfos para a fim de evitar que criaturas assustadoras entrem.

No castelo macabro, longe da luz solar e perto das nebulosas cavernas você vai encontrar uma raça maligna de elfos modificados por Morgoth e transformados em Orc’s durante a primeira era do Senhor dos Anéis. Já no bosque sinistro, o poderoso Lord Voldemort, vão mostrar o terror para derrotar Harry Potter. Se for passear no lago da morte e do chamado, não se intimide com o barulho que vem de lá. Também dá para observar a lua no lago, mas na hora certa da noite o barqueiro estará a sua espera. Ah, evite a masmorra, onde uma voz te chama e é possível encontrar duas figuras macabras juntas: o Palhaço do IT e Anabelle.

No Castelo protegido, o público pode desfrutar da venda de lanches, comidinhas criativas em formatos divertidos para uma festa de halloween, bebidas temáticas assustadoras, além de passear pelos diferentes cenários, música temática, tirar fotos.

Para encerrar à noite, uma balada do horror com a participação das criaturas, para ninguém ficar parado, com músicas clássicas do rock. Aqui ninguém ta de brincadeira, a festa é para arrepiar!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

A atração Halloween no Castelo não é recomendada a menores de 14 anos, podendo causar desconforto ou perturbação ao provocar medo e sustos, até em gente grande. Crianças já acostumadas com este tipo de diversão e menores de 14 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis portando uma autorização por escrito e assinada, que deverá ser entregue na entrada da atração, sendo obrigatório apresentar documento com foto, nome completo e data de nascimento.

A atração é contraindicada a portadores de labirintite, epilepsia, cardiopatia, fobias, gestantes, síndrome do pânico, pessoas recém-operadas ou com problemas respiratórios.

Para ingressos de meia-entrada é necessário apresentação de carteirinha de estudantes e idosos. O ingresso dá direito a todas as atrações, tours, shows, DJs, só não inclui comidas e

bebidas, que são à parte.

SERVIÇO:

Local: Castelo dos Vinhais – Vinhedo, SP (R. Arnaldo Roque Briski, 301 – Altos do

Morumbi)

Halloween no Castelo

Dia: 01 de novembro, terça-feira, das 20 a 01h

Valor dos ingressos: Inteira 2º lote R$125 + a taxa dos 10% do sympla estudante e

idoso R$ 75 + a taxa de 10% do sympla, 3º lote R$150 + a taxa do sympla

Compra online em: https://www.sympla.com.br/evento/halloween-noite-dehorror/1743861

Redes sociais: @castelodosvinhais.oficial

