Encontro do Crea-SP Jovem destaca iniciativas para cidades inteligentes

Evento reúne nomes da gestão pública e privada para falar de empreendedorismo e inovação no desenvolvimento dos municípios

Encontro do Crea-SP Jovem – O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza, neste sábado, 29, das 9h às 17h, o XIII Encontro Estadual Crea-SP Jovem, evento anual para profissionais recém-formados e estudantes das Engenharias, Agronomia e Geociências. A edição, que acontece na Sede Angélica do Conselho (Avenida Angélica, 2364, Consolação, São Paulo) e que conta com transmissão on-line, ao vivo, no YouTube, destaca o empreendedorismo e a inovação entre profissionais da área tecnológica no desenvolvimento de cidades.

A programação é aberta com uma palestra do presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese, sobre cidades inteligentes, abordando o papel dos engenheiros, agrônomos e geocientistas no desenvolvimento da sociedade. “O que debatemos nos encontros é levado para o futuro da área tecnológica, mas não só isso. Temos trabalhado para contribuir com os gestores públicos, destinando bons projetos e ações que resolvam os problemas das cidades. É preciso essa iniciativa conjunta para, de fato, provocar a transformação”, afirma.

LEIA TAMBÉM:

Nomes importantes dos setores público e privado completam a grade de apresentações do evento, como a publicitária Eliane El Badouy Cecchettini e o engenheiro Renato Jannuzi Cecchettini, da Inova Consulting, consultoria sobre inovação e tendências; a doutora em Tecnologia da Informação Regiane Relva Romano, diretora do Smart Campus do Centro Universitário Facens e ex-assessora do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI); o engenheiro Rafael Turella, co-fundador da CUBi Energia, startup de gestão de energia baseada em análises de dados; e a gestora pública e engenheira Tatiane dos Santos Alencar, atual coordenadora de Relações Governamentais no Colab, plataforma digital que conecta pessoas e governos, entre outros.

O evento chama atenção para soluções em tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade como frentes para o desenvolvimento e o empreendedorismo social como alternativa de atuação em prol de melhorias para a sociedade.

Desafio

Os participantes do encontro têm ainda a oportunidade de mostrar o que sabem no desafio “De olho em nossas cidades”, um concurso de soluções para problemas enfrentados nos municípios do estado de São Paulo. Para isso, eles devem criar projetos que atendam a pelo menos um de três dos eixos temáticos da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes (Mobilidade e Transporte Urbano; Edificação, Energia e Iluminação Pública; ou Serviços Públicos, Meio Ambiente, Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento); que são objetivos comuns ao CreaLab, plataforma de inovação do Crea-SP.

O regulamento será anunciado durante o evento com o detalhamento dos requisitos para concorrer.

Encontro do Crea-SP Jovem destaca iniciativas para cidades inteligentes

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui