Pilotos do Kartódromo San Marino conquistam 3 títulos e 8 pódios no 57º Brasileiro de Kart

A 1ª fase da competição foi realizada na cidade de Itu, entre 9 e 15 de outubro.

Pilotos que têm base ou começaram a carreira treinando no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, conquistaram 3 títulos e 8 pódios na primeira fase do 57º Campeonato Brasileiro de Kart, realizada entre os dias 9 e 15 de outubro, na cidade de Itu. Caca Neto (Techspeed/MZ Racing-Piquet Sports), de 11 anos, que iniciou a carreira disputando um campeonato regional sediado no San Marino, foi o campeão da categoria Cadete; Cauã Mendes (Bravar/MisterMotorsport-ONS) foi campeão na F4 Graduados e Ruan Belizário (Tony Kart/WSA–Léo Kart) é o campeão da categoria DD2.

Mais oito pilotos que já treinaram ou têm o San Marino como base de treinos também conquistaram pódios no Brasileiro de Kart 2022: é o caso de Victor Tieri, 5º lugar na categoria F4 Júnior; de Fred Bueno (Thunder/Scuderia Marcelino), 4º melhor colocado na categoria F4 Graduados; Alex Grigoletto (Mini/Grigoletto Racing Coach) e Maurício Guzzo (Mega/Biro Racing), 3º e 4º colocados na categoria F4 Super Sênior; Waldir Belizário (Tony Kart/WSA-Léo Kart), 5º no pódio da DD2 Master; José Roberto Caruso (Mega/Biro Racing-Bedore Racing) e Paulo Rosa (Techspeed/Navarro Kart Race-Mister Motorsport), 3º e 5º colocados na F4 Super Sênior Master, e Carlos Marcelino (Thunder/Scuderia Marcelino), 3º colocado na F4 Sênior 60+.

Desde a inauguração do complexo esportivo, em 2011, até o momento, foram conquistados 34 títulos de relevância nacional e internacional por parte de pilotos que já treinaram ou têm o Kartódromo San Marino como base, levando-se em conta apenas o Brasileiro de Kart, a Copa Brasil de Kart e o Sul-Americano de Kart.

Outros pilotos baseados no San Marino ficaram no top 10 ou 20 da classificação geral e alguns não concluíram ou não conseguiram classificação para a prova final do Brasileiro, realizada no último sábado, 15.

A segunda fase do Brasileiro de Kart, com disputas das categorias dois tempos, ocorrerá entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, no Circuito Internacional Paladino, na Paraíba.

Acertos e confiança

Para o campeão da F4 Graduados, Cauã Mendes, de 19 anos, a conquista é uma emoção muito grande pela evolução rápida que ele, o kart e a equipe tiveram em tão pouco tempo, com base em outros campeões e no tempo que demoraram até conquistar títulos nacionais. Esta foi a 4º participação de Mendes em Campeonatos Brasileiros e a segunda final disputada pelo piloto.

“Ficamos muitos felizes com o acerto que a gente fez no kart, com a Bravar e o Mister. Estou muito feliz, é uma sensação incrível e demorou para cair a ficha. Agora, sou campeão brasileiro. Queria agradecer especialmente ao Mister, ao Onassis e a Bravar, por todo apoio, o Mister pelo excelente kart que preparou. Também queria agradecer muito minha família, especialmente meu pai e minha mãe, por sempre terem me apoiado. Sem todos eles, tenho certeza de que não seria possível”, comemora.

Já Maurício Guzzo, 50 anos, diz que estava confiante na final da F4 Super Sênior, apesar da punição por toque no bico do kart, que o fez cair 4 posições e largar de 13º. “Estava tranquilo, pela semana, sabia que poderia ser rápido e que na frente do grid poderia haver outras brigas que facilitassem uma ultrapassagem. Foi uma corrida de inteligência, sem desespero e o kart estava perfeito. Eu estava muito focado durante a semana e recebi muita energia positiva de amigos que torceram por mim, além de Deus, que me guiou e sustentou”, revela.

Ultrapassagens e meta alcançada

O piloto Paulo Rosa, 58 anos, diz que ser pódio no Campeonato Brasileiro é maravilhoso. Na pré-final ele largou em 21º e na final em 12º, pois conseguiu fazer 9 ultrapassagens para se posicionar melhor. “Cheguei em sexto na geral e em 3º na F4 Super Sênior Master, mas com a penalização por toque no bico do kart caí para 5º na categoria. O Carlão, meu preparador, e o Mister me entregaram um kart maravilhoso, foi muito legal! O pessoal do San Marino está de parabéns”.

Por fim, o piloto e estreante em Campeonato Brasileiro, José Roberto Caruso, de 59 anos, que disputa campeonatos sediados no Kartódromo San Marino, com motores de 2 e 4 tempos. Ele conta que ao saber que a edição do Brasileiro de 2022 seria tão próxima, resolveu que não perderia a chance de participar. Sua meta era terminar entre os 10 primeiros na classificação nacional da categoria.

“Na pré-final larguei em sétimo e terminei em segundo. Na final estava muito confiante, relaxado, não carregava aquele peso. Mas quando apagaram as luzes, acelerei e ouvi o barulho no carburador. Meu kart afogou e fui sugado pelos demais. Mesmo com as disputas na pista e a perda da concentração, pelos problemas do kart, terminei em quinto, no pódio, já tinha ultrapassado a meta. Mas com as penalizações por desarmes de bico, quando no pódio me informaram que eu não era quinto, mas terceiro, foi muita emoção!”, finaliza.

