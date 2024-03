Supermercado em Jaguariúna é alvo de fiscalização do Procon e da Patrulha do Consumidor

Nesta quinta-feira, 14, o Supermercado Antonelli, localizado em Jaguariúna, foi alvo da fiscalização do Procon e da Patrulha do Consumidor, que tem como apresentador o deputado federal Celso Russomano. A visita deu-se após denúncias.

No supermercado foram encontradas carnes que foram descartadas, pois estavam impróprias para consumo devido à má conservação, com temperatura acima do permitido e, de acordo com o documento emitido pelo Procon Jaguariúna, “em péssimo estado de conservação, inclusive com aspecto de carne passada, ou seja, estragada, exalando mau cheiro”.

LEIA TAMBÉM:

Ainda de acordo com o documento, no ambiente do açougue havia moscas e os equipamentos de carne, assim como o piso, estavam sem a devida higienização. Além disso, havia carne sem rotulagem e especificação do fornecedor, sem validade e sem procedência. Foram encontradas nas câmaras frias carnes misturadas, ou seja, bovina com suína e com frango.

Ao todo foram descartados 140kg de carne.

No setor de frios diversas irregularidades também foram encontradas, como a falta de informações do fabricante e procedência dos produtos. Foram descartados 6kg de salame em fatia, quase 19kg de queijo ralado e 17kg de pizzas sem data de validade e devidas especificações.

Todos os produtos foram descartados na presença do Procon e da Patrulha do Consumidor, e jogado cloro nos produtos. O Procon lavrou auto de constatação e determinou que o supermercado corrija de imediato todas as irregularidades encontradas.

O diretor do Procon, Edison Cardoso de Sá, afirma que uma nova visita será realizada para nova fiscalização.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui