Aniversário: Parque Dom Pedro celebra 22 anos com show de drones

Tradicional e propulsor da “Cucina Della Serra Gaúcha”, novo restaurante abre as portas no próximo dia 20 de março

O Galleria Shopping traz uma super novidade e inaugura a primeira unidade da rede Di Paolo da região de Campinas. O restaurante, ícone da gastronomia gaúcha, já tem data e hora marcada para receber seus primeiros clientes e apreciadores: dia 20 de março, já com operações normais, das 11h30 às 23h30. Na noite anterior, 19, será realizado um evento especial, somente para convidados, para celebrar a abertura do novo espaço.

O Di Paolo chega à cidade de Campinas e irá compor o vasto mix de lojas já existentes no Galleria Shopping, além de agregar ainda mais à lista de opções de alta gastronomia oferecidas no empreendimento. “Prezamos muito pela experiência de nossos clientes ao nos visitar, e, por isso, escolhemos com muito critério os estabelecimentos que nos integram. O Di Paolo olha não só para a culinária, mas também para a experiência completa do público”, explica Mauricio Vieira, Gerente Geral do Galleria Shopping. “Essa abertura é um grande momento tanto para o shopping quanto para o Di Paolo, que escolheu estar na região de Campinas e no Galleria para atender a um público significativo tanto em qualidade quanto em quantidade”, complementa.

Em 2023, o Iguatemi Esplanada, localizado em Sorocaba, também foi escolhido para sediar uma unidade do Di Paolo. Esse movimento faz parte da expansão da marca, que já é muito reconhecida no Rio Grande do Sul como uma das melhores opções para se criar memórias em família. O carro-chefe do cardápio do restaurante é o galeto al primo canto, iguaria assada na brasa de carvão, marinada de 12 a 24 horas em um mix de especiarias e banhado em vinho branco. Além deste, o público também poderá degustar um menu especial de massas, saladas, queijos e polentas.

