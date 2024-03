Davi Neto filia-se ao Partido Progressista (PP)

Davi já foi eleito vereador duas vezes em Jaguariúna

Após 16 anos dedicados ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Davi Neto oficializou a sua filiação ao Partido Progressista (PP). A cerimônia ocorreu na noite de quinta-feira, 15.

O ato oficial contou com a presença do deputado federal e presidente estadual do partido, Maurício Neves, do deputado estadual Capitão Telhada, e de autoridades locais, regionais e membros do PP da região. “Nós do Progressistas morremos de orgulho em poder contar com uma pessoa tão preparada e com um futuro tão brilhante em nosso partido”, discursa Mauricio Neves. “Obrigada por abrir as portas do Progressistas para nosso projeto”, agradece o novo filiado.

LEIA TAMBÉM:

Na oportunidade, também oficializaram a filiação ao partido a vice-prefeita, Rita Bergamasco, e os atuais vereadores de Jaguariúna, Francisco de Souza Campos e Rodriguinho Souza.

“Também fui do PTB e estive com o Davi quando ele começou a fazer um trabalho político. Estive com ele na Câmara Municipal. Tenho certeza de que ele vai fazer muito por Jaguariúna, trabalhando em prol desta cidade que merece todo nosso carinho”, diz Rita.

Sob o lema “Jaguariúna para Frente”, Davi afirma que nesta trajetória não há espaço para decepções. “Vocês sabem que nossos ideais e nossos propósitos nunca mudaram, sempre foram de verdade. Nosso projeto é um só, chamado Jaguariúna”, afirma Davi.

