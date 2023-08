Solidariedade e paixão pelo esporte resultam em arrecadação de 800 litros de leite em Artur Nogueira

Iniciativa reunirá lojas de automóveis do município entre os dias 07 e 17 de setembro, no cinturão verde entre as ruas Duque de Caxias e José Guidotti

A economia local ganha um novo ritmo em mais uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O 1° Feirão de Automóveis, que acontecerá entre os dias 07 e 17 de setembro, promete ir além de uma exposição de carros e dará aos nogueirenses a oportunidade de conquistar o tão sonhado veículo.

O evento reunirá as lojas multimarcas de automóveis do município no cinturão verde, localizado entre as Ruas Duque de Caxias e José Guidotti, e os moradores poderão escolher o carro ou moto que mais agrada e cabe no bolso. Os veículos oferecidos podem ser novos ou usados e estarão disponíveis durante todo o feirão, das 8h às 18h.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, destaca que o objetivo do feirão é reunir os veículos em um só lugar, a fim de impulsionar as vendas e facilitar o acesso aos moradores. “É o empurrãozinho que faltava pra quem deseja tirar o sonho do papel”, completou.

As lojas interessadas em participar do evento devem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone: (19) 3827-9719.

