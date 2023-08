Confira os telefones úteis da Assistência Social de Artur Nogueira

Barcelona FC e Itamaraty FC saíram vitoriosos na Final do Futsal de Inverno; jogos aconteceram neste sábado, 12, no Ginásio Maurício Sia

A solidariedade se juntou à paixão pelo esporte na grande final do Campeonato de Futsal de Inverno de Artur Nogueira, que aconteceu neste sábado, 12, no Ginásio Maurício Sia. Com a iniciativa do ingresso solidário, que envolvia a doação de 1 litro de leite, o evento arrecadou 800 litros, fortalecendo a causa social.

A emocionante disputa das finais contou com uma torcida vibrante e jogadas que ficarão gravadas na memória dos atletas. Na categoria feminina, o Barcelona FC saiu vitorioso. Enquanto isso, no masculino, o Itamaraty FC conquistou a taça.

“O engajamento da população, tanto nas arquibancadas quanto na contribuição solidária, demonstra o espírito de união que nossa cidade possui. Artur Nogueira respira esporte e ficamos muito felizes com o desempenho de todos os atletas. Parabéns às equipes vencedoras e a todos que participaram dessa festa”, exclamou o prefeito Lucas Sia (PSD).

O Campeonato de Futsal de Inverno, integrante do calendário anual de eventos da cidade, é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Para o secretário de Esporte, Caio Rodrigues, a realização do campeonato foi um sucesso e superou todas as expectativas. “Fico admirado com a dedicação e o desempenho das equipes ao longo do torneio. Que o espírito esportivo e a solidariedade caminhem sempre juntos, esse é o nosso objetivo”, concluiu.

