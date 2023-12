Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira recebe novos reservatórios de água

Produzida em parceria com a Vinícola Peterlongo, de Garibaldi (RS), a edição é limitada e está disponível nas lojas físicas e e-commerce

Em outubro, o Covabra Supermercados completou 34 anos de história. Para celebrar este momento, a rede lançou o vinho tinto Covabra Supermercados Armando Cabernet Sauvignon Memória, uma edição especial e limitada em parceria com a centenária Vinícola Peterlongo, de Garibaldi (RS).

“Há cinco anos o Covabra investe em produtos sofisticados e de alta qualidade para comemoração do aniversário da rede. Este ano, escolhemos a Peterlongo como parceira, produzindo essa bebida envelhecida em barricas de carvalho francês, o que confere aromas e sabores complexos e sofisticados”, explica Fabio Saito, gerente de compras da rede.

Produzida com uvas do tipo cabernet sauvignon de vinhedos da campanha gaúcha, a bebida tem como característica um bom corpo, macio e aveludado. Com coloração rubi intenso, o vinho tem grande expressão aromática, com aromas que vão desde os característicos da casca como frutas negras maduras até notas bem pronunciadas de café e chocolate, com um sutil toque defumado.

Por ser um produto exclusivo e diferenciado, a produção é limitada a 1.200 garrafas, que podem se encontradas nas lojas físicas e no e-commerce por R$99,90. “As bebidas produzidas para o aniversário Covabra costumam ter uma boa aceitação. Nossa expectativa é crescer 10% em relação ao produto do ano passado”, complementa Saito.

Aniversário do Bem

Como parte das comemorações pelos 34 anos de história, o Covabra Supermercados também realiza a campanha Aniversário do Bem. Até o dia 6 de dezembro, o Covabra doará um percentual das compras acima de R$100 feitas por clientes que participam do programa de fidelidade, o Cliente Bem-Estar, que é gratuito.

Ao efetuar a compra, o próprio cliente escolhe, no ato do pagamento, para qual instituição daquela cidade deseja destinar a doação que será feita pelo Covabra. Ao todo, serão beneficiadas 22 instituições, sendo duas de cada cidade onde a rede possui loja. Além de participar desta corrente do bem, os consumidores também concorrem a prêmios, sendo o principal uma casa no valor de R$400 mil. A campanha é válida para as compras nas lojas físicas e no e-commerce, e conta com entregas no mesmo dia para pedidos realizados até às 13h, inclusive aos domingos.

