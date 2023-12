Inscrições para o Prouni Municipal 2024 começam nesta quinta

A Prefeitura de Jaguariúna abre à zero hora desta quinta-feira, 07, as inscrições para as vagas de bolsas de estudo do Programa Prouni Municipal.

As inscrições deverão ser feitas apenas digitalmente, por meio do link https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/prouni, que será disponibilizado ainda nesta quarta-feira, 06, e serão encerradas às 24h do próximo dia 21 de dezembro.

O Decreto nº 4.609, que traz os detalhes do processo de inscrições do Prouni Municipal, será publicado na edição desta quarta-feira da Imprensa Oficial de Jaguariúna.

A publicação das inscrições indeferidas será veiculada na Imprensa Oficial no dia 19 de janeiro de 2024. O resultado preliminar dos contemplados com a bolsa parcial de estudo e excedentes será divulgado no dia 26 de janeiro. O resultado final dos contemplados e excedentes será divulgado no dia 2 de fevereiro.

O Prouni Municipal é um programa voltado exclusivamente para moradores de Jaguariúna que concede desconto de 70% nas mensalidades de cursos do ensino superior. No total, são disponibilizadas até 500 vagas para os mais diversos cursos no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

O programa neste ano também contará com uma central de apoio aos inscritos, que estará disponível nos dias de inscrição, das 8h às 17h, pelo telefone (19) 99896-5867.

