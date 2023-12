Governador Tarcísio de Freitas repassa R$1 milhão e 500 mil para as áreas de Saúde e Infraestrutura de Pedreira

Prefeito de Pedreira esteve em reunião com o Governador Tarcísio de Freitas

O prefeito Fábio Polidoro esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, juntamente com assessor do Deputado Estadual Edmir Chedid, Nelson Koki, participando de uma reunião com o Governador do Estado Tarcísio de Freitas. Na ocasião, dois importantes convênios foram assinados, beneficiando as áreas de Saúde e Infraestrutura do município pedreirense.

Na área de infraestrutura, um convênio no valor de R$1 milhão foi assinado. “Vamos aplicar esse valor em pavimentação asfáltica e reforma de praças, nossos agradecimentos ao Governador Tarcísio por estar colaborando com nossa querida cidade de Pedreira”, destacou o prefeito Fábio Polidoro.

Para assegurar o pagamento de despesas com a Saúde Pública, Pedreira também recebeu R$500 mil. O recurso financeiro, liberado a partir de emenda do Deputado Edmir Chedid (União) ao orçamento do Governo Estadual, já está disponível à Administração Municipal.

“Trata-se de um investimento muito importante e fundamental para a prefeitura, principalmente nesta época do ano em que as despesas aumentam consideravelmente em razão do pagamento de benefícios aos servidores municipais. A partir de agora, a administração pública poderá quitar as despesas com a Saúde e, desta forma, ampliar suas atividades à comunidade”, enfatiza Edmir Chedid.

