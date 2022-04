Gestantes também receberão atendimentos no PS, com motorista e veículo à disposição caso seja necessário encaminhamento para Santa Casa

Preocupada com a gestante e com a saúde do bebê, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, informa que os partos de gestantes nogueirenses passaram a ser realizados no Hospital Santa Casa da Misericórdia, em Cosmópolis.

A secretaria salienta que, em situações de atendimento de urgência e/ou emergência, a gestante deverá se dirigir ao Pronto Socorro Municipal, no Centro, onde a mesma será acolhida e avaliada. Se necessário, a gestante será encaminhada para a Santa Casa da Misericórdia, com motorista e veículos à disposição.

Caso tenha chegado a hora do parto, a gestante poderá se descolocar diretamente para a Santa Casa, em Cosmópolis, onde também será acolhida, avaliada e, se for o caso, será realizada a internação e todos os procedimentos necessários.

Na Santa Casa, as gestantes receberão atendimento por uma equipe de Assistência Humanizada ao Parto, onde poderão passar por exames de diagnósticos da mãe e do bebê, terão acesso a leito de enfermaria (clínico ou cirúrgico), cuidados pré e pós-parto, exames de análises clínicas, exames de imagem, centro cirúrgico, dentre outros. Além disso, o parto vaginal ou operatório será sempre assistido por médicos habilitados.

“Realizamos visitas técnicas à unidade, e nos certificamos de que a Santa Casa possui estrutura adequada e uma equipe qualificada, que prestará um serviço com extrema qualidade às nossas futuras mamães e de seus filhos”, destaca a secretária Angela Pulz Delgado.

A mudança ocorre em virtude do encerramento do convênio com o com Hospital Bom Samaritano, que antes prestava tais serviços às munícipes nogueirenses.