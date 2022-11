Saúde de Jaguariúna reforça a importância contra Covid-19 e cuidados com a higiene

Saúde de Jaguariúna – Com o aumento de casos de Covid-19 em todo o estado, devido ao aparecimento de novas variantes do coronavírus, a Secretaria de Saúde de Jaguariúna reforça a importância da vacinação contra a doença e da manutenção dos cuidados básicos com a saúde e a higiene.

Quem ainda não completou o chamado ciclo vacinal (duas doses mais reforços), deve procurar uma unidade de saúde com a carteira de vacinação para atualização. A vacinação continua sendo a forma mais segura e eficiente de se proteger contra o coronavírus.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais continua limitada às unidades de saúde médico-hospitalares do município, como forma de prevenção. “Tendo em vista o aumento do número de casos de Covid-19 no município, bem como vem acontecendo no Estado e no País, recomendamos que neste momento cada pessoa faça uma avaliação individual de risco e adote cuidados baseados na sua condição de saúde”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“Além disso, é recomendado que idosos acima de 75 anos, pessoas que passaram por transplante de órgão recente, pessoas com doença de lúpus e imunossuprimidos, em geral, evitem aglomerações e utilizem máscaras sempre que tiverem contato com outras pessoas”, completa a secretária.

Confira algumas dicas: Etiqueta respiratória

Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E, se usar, lembre-se de higienizá-las. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use, preferencialmente, lenços de papel.

O que fazer se apresentar sintomas gripais

A pessoa que apresentar sintomas gripais deve procurar o Centro de Testagem Covid-19 para atendimento inicial e realização de testagem rápida (TR- Antígeno), conforme protocolo vigente no município.

Casos suspeitos e confirmados

Se você for um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, a recomendação é de ficar em casa conforme prescrição médica.

Higiene de mãos

Realize frequentemente a higienização das mãos com água e sabão ou use álcool gel 70%.

Foto: Ivair Oliveira

