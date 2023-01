Saúde de Holambra realiza baterias de exames médicos para uso da Piscina Municipal

A Prefeitura de Holambra abriu esta semana inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica. O cadastro deve ser feito no Departamento Municipal de Esportes, que fica na Rua Dr. Jorge Latour, s/nº, no bairro Parque dos Ipês. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar Cartão Cidadão, atestado médico e foto 3×4.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, André Luís Buzzerio, as atividades serão realizadas no Complexo Aquático Municipal. São disponibilizados diversos dias e horários. Podem participar das aulas de hidroginástica moradores a partir de 13 anos. No caso da Natação há opções para adultos e crianças.

Uso da piscina aos sábados e domingos.

O Complexo Aquático Municipal, localizado no bairro Parque dos Ipês, funcionará para o lazer aos finais de semana sempre das 9h às 12h e entre 14h e 17h. Para o uso das piscinas é necessária a apresentação da carteirinha e realização de exame médico.

Mais informações podem ser obtidas por meio do número (19) 3802-4711.

Confira dias e horários das aulas:

Hidroginástica

Local: Complexo Aquático Municipal

A partir de 13 anos

Terças e quintas:

8h30 às 9h20

17h30 às 18h20

18h30 às 19h20

Quartas e sextas:

8h30 às 9h20

Natação Infantil

Local: Complexo Aquático Municipal

Entre 6 e 12 anos

Terça a sexta-feira:

9h30 às 10h10

10h15 às 10h55

14h10 às 14h50

14h55 às 15h35

15h40 às 16h20

Natação adulto

Local: Complexo Aquático Municipal

A partir de 12 anos

Terça a sexta-feira:

9h30 às 10h10

Terça e quinta-feira:

17h30 às 18h20

18h30 às 19h20

