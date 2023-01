Copinha: Holambra Cup, competição de base, começa nesta sexta-feira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disponibilizou o Disque-Censo para que holambrenses que ainda não receberam presencialmente os recenseadores possam solicitar a visita de um representante. Para isso, basta discar 137, de segunda-feira a domingo, das 8h às 21h30, e agendar a entrevista. A ligação é gratuita e estará disponível até o final do mês de janeiro.

“O Censo Demográfico é a pesquisa estatística mais importante realizada no Brasil”, disse o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão. “Ela é fundamental para o fornecimento de dados para o planejamento e execução de políticas públicas. Por isso é fundamental que todos participem. Pedimos que os holambrenses que ainda não foram visitados pelos agentes, liguem para o 137 e agendem a entrevista. É fundamental para nossa cidade”.

Como funciona o “Disque Censo”?

Segundo o IBGE, ao discar o número 137 o usuário deverá responder um questionário inicial. Um atendente do IBGE solicitará informações como telefone, e-mail, endereço e nome, assim confirmando se, realmente, o domicílio ainda não foi recenseado. Após confirmar se nenhum morador do domicílio respondeu ao questionário do Censo, o representante do IBGE agendará uma visita. A entrevista só poderá ocorrer de maneira presencial, tendo em vista a necessidade de confirmação das informações passadas por telefone e de georreferenciamento do domicílio. Todas as informações prestadas ao estudo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística são sigilosas.

