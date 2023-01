“Holambra é + emprego” abre semana com 22 vagas de trabalho disponíveis

O programa “Holambra é + emprego”, criado pela Prefeitura em novembro do ano passado, tem hoje, em 23 de janeiro, 22 vagas de trabalho disponíveis para candidaturas de moradores que estão em busca de uma oportunidade. A plataforma pode ser acessada por meio eletrônico em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços – acesso direto em http://pat.holambra.sp.gov.br.

Entre os empregos oferecidos por empresas da cidade estão os de trabalhador rural, vendedor, analista de sistema, oficial de manutenção predial, serviços gerais, auxiliar de cozinha, garçom e auxiliar de produção. Para se inscrever a uma destas funções, basta fazer o cadastro na “Área do Candidato”, preenchendo informações pessoais, profissionais e curriculares. Na sequência, o usuário pode consultar os postos de trabalho e encaminhar a sua candidatura.

LEIA TAMBÉM:

“O programa funciona como um Posto de Atendimento ao Trabalhador, um PAT, mas em formato digital. Temos nos empenhado no contato com empresas e potenciais empregadores de Holambra para que disponibilizem vagas de trabalho por meio dessa plataforma”, ressalta o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão. “Essa é uma forma de aproximar os trabalhadores locais de novas oportunidades de ocupação, fortalecendo os mecanismos de emprego e renda da cidade”.

Holambra é + emprego

O “Holambra é + emprego” oferece ao comércio e às empresas, por meio de um sistema eletrônico acessível pela internet, uma área dedicada à apresentação de vagas, com todas as informações necessárias para o seu preenchimento. De outro lado, dá à mão de obra local a chance de inscrever seus dados pessoais e manifestar interesse no trabalho.

“É uma ação simples, mas muito importante para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento local”, disse o prefeito Fernando Capato. “Nossa intenção é aproximar quem busca um emprego daqueles que estão com vagas disponíveis para admissão”.

Além do meio eletrônico, moradores poderão buscar assistência para cadastramento no Espaço do Empreendedor, localizado no Paço Municipal, durante o horário de expediente – de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui