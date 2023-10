São Paulo ganha prêmio internacional e é eleita a ‘Melhor Cidade Global da Música’

Ações de curto, médio e longo prazo serão implementadas, a fim de agilizar o sistema e minimizar filas de espera

Com o objetivo de modernizar e garantir maior fluidez para as operações das travessias litorâneas, o Governo de SP investirá mais de R$243 milhões, até 2024, em medidas para o sistema de balsas do Estado. Entre as principais ações previstas, estão aumento da capacidade no transporte, melhoria de regras, aquisição de novos equipamentos, obras em terminais e estaleiros, além de mais apoio técnico e operacional para garantir agilidade no embarque e desembarque dos usuários.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, anunciou o pacote de ações, neste sábado (30), durante visita à Travessia São Sebastião-Ilhabela. Nos últimos dias, filas extensas foram observadas devido a problemas técnicos na frota, além de restrições climáticas, que impediram o deslocamento das embarcações em momentos críticos. Com investimento de R$31,7 milhões apenas na Travessia São Sebastião-Ilhabela, a frota será modernizada, até 2024. Outros R$48,8 milhões serão investidos nesta Travessia em obras de dragagem, drenagem e reforma dos flutuantes e bolsões.

Para evitar o sobrepeso nas embarcações, que acaba acarretando danos à frota, será realizada a implementação de uma balança, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O equipamento funcionará de forma permanente, a partir da próxima quarta-feira, às 0h, para fiscalizar o limite de 45 toneladas, por caminhão. O departamento, em conjunto com o órgão municipal, ainda iniciará o diálogo para estruturação de um plano que irá melhorar o acesso viário e auxiliar na organização das filas no município de São Sebastião, permitindo mais fluidez e controle, mesmo fora da área de embarque.

O Estado também trabalha em regras para a travessia de caminhões entre os dois municípios. A ideia é que o deslocamento de um ponto a outro aconteça fora do horário comercial. Importante destacar que o transporte de cargas essenciais, como alimentação e combustível, não terá restrições.

“Queremos melhorar o sistema de travessias, cuja precariedade já vem de muito tempo. Desde o início do ano, estamos empenhados em ações de curto, médio e longo prazo para solucionar o mais rápido possível a situação, que se agravou nos últimos dias pela conjugação de fatores mecânicos e de restrições climáticas. Já retornamos quatro ferry boats à operação e nos próximos dez dias teremos mais medidas implementadas”, afirmou a secretária.

Ainda como ação de curto prazo, para todas as travessias litorâneas do Estado, serão adquiridos, com investimento de R$30,1 milhões, 16 novos reversores – equipamento que faz as embarcações andarem para frente e para trás – e 50 novos motores. O objetivo é garantir equipamentos em estoque, a fim de dar celeridade à manutenção (em média, três horas para ser concluída). Será implementado, ainda, um novo contrato de manutenção que dará mais previsibilidade à operação, pois permitirá manutenções intermediárias e, não somente, após o término dos contratos.

Médio prazo

Estaleiros e atracadouros, com obras já contratadas, serão reformados e modernizados. O pacote prevê, ainda, novos serviços, como sistema de apoio técnico e operacional, reforma de 14 embarcações e equipamentos diversos, e obras em terminais e estaleiros, que incluem a construção de flutuantes e dragagens.

Longo prazo

A principal meta do Governo é a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) para a concessão dos serviços de travessias do Estado. O estudo deve ser contratado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), ainda neste semestre, e a previsão é que o leilão ocorra em 2025.

