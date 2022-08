As unidades tem como objetivo oferecer mais agilidade e facilidade na prestação de serviços essenciais à população, com localização estratégica e centralização dos principais atendimentos

Prefeitura inaugura Poupatempo – A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse realizará nesta quinta-feira, 18, a inauguração do novo posto do Poupatempo e da unidade de serviços – AgilizaPosse.

A solenidade será realizada às 13h, na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, 955 – Centro, e contará com a presença de autoridades municipais e do Governo do Estado de São Paulo. Na ocasião haverá apresentação da Banda Marcial, e do cantor Vitor Cruz, cantando o Hino Nacional.

Poupatempo

Com capacidade para realizar até 130 atendimentos por dia, o espaço oferta serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros.

Além disso, nos canais eletrônicos são 213 serviços disponíveis, no portal (www.poupatempo.sp. gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, no WhatsApp, pelo número (11) 95220- 2974.

Entre as opções: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo

A unidade funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h, aos sábados.

AgilizaPosse

A unidade tem como objetivo oferecer mais agilidade e facilidade na prestação de serviços essenciais à população, com localização estratégica e centralização dos principais atendimentos municipais.

O novo espaço reúne os atendimentos do Cadastro Único, Procon, Junta de Serviço Militar, Banco do Povo, Tribunal Regional Eleitoral, Balcão de Currículos, emissão de Carteira de Trabalho, INSS, Cartão Cidadão, e em breve o local contará com uma unidade do SEBRAE.

A unidade funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

