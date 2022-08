6ª Cãominhada de Santo Antônio de Posse

O projeto visa promover a interatividade entre os alunos e o veículo de comunicação, além de permitir que os participantes conheçam a produção de um telejornal e todo o processo envolvido

Alunos de Santo Antônio de Posse – Na última quarta-feira, 17, um grupo de alunos da rede pública de ensino de Santo Antônio de Posse, visitou a sede EPTV Campinas. Os 15 alunos são finalistas da etapa municipal da 23ª edição do “EPTV na Escola”, quem tem como tema: “Por que acreditamos que o mundo virtual é real?”.

O projeto visa promover a interatividade entre os alunos e o veículo de comunicação, além de permitir que os participantes conheçam a produção de um telejornal e todo o processo envolvido.

Agora as redações selecionadas irão passar por mais uma seletiva, na qual as dez melhores produções da região serão premiadas e servirão como base para uma série de reportagem sobre o tema. Os finalistas serão divulgados em 19 de outubro, e a premiação será no dia 23 de novembro, em Campinas.

Lista dos 15 estudantes finalistas da etapa municipal

Millena Ariely Pereira do Carmo

Djohannes do Prado de Bruin

Sabrina Rafaela de Moraes Beraldo

Yasmin Fernanda Castro Alves

Heloisa Camargo Padovan

Natália Moura de Jesus Oliveira

Evelaine Laureano da Silva

Julia Silva dos Santos

Diogo Gonçalves Almeida

Joyce Sales de Jesus

Giovanna Regina da Silva

Evelyn Monteiro Barbosa

Samili de Brito Barbosa

Aghata Vitória da Silva

Stephanie Pereira

EPTV na Escola

É um concurso de redação que envolve os estudantes do último ano do ensino fundamental das cidades de cobertura geográfica da EPTV Campinas, Ribeirão, Central (São Carlos) e Sul de Minas (Varginha). A cada ano, um tema diferente é escolhido.

Os 30 estudantes classificados de cada município ganham um dia de passeio na cidade sede da EPTV de sua região, com direito de visita à emissora e a um Shopping da cidade. No final, são escolhidos os dez melhores trabalhos da região, onde os autores ganham prêmios e produzem uma série de reportagens, baseadas no texto das redações que eles escreveram.

O objetivo do projeto é promover a interatividade entre os alunos e um veículo de comunicação, permitir que os participantes conheçam o processo de produção de um telejornal e que utilizem a programação da EPTV como recurso educacional. Além disso, o foco é desenvolver a integração entre as escolas e, através da escolha do tema da redação, propiciar aos alunos o contato com a pesquisa e a aquisição de conhecimento.

Nos 16 anos de existência, 1 milhão e 500 mil alunos já fizeram a redação e, destes, 98.510 visitaram as nossas emissoras e 190 alunos foram premiados.

