Rota das Bandeiras realiza doação de 44 cobertores

Campanha de Vacinação COVID-19 em Cosmópolis – A Secretaria Municipal de Saúde promove mais uma edição da Campanha de Vacinação COVID-19, Influenza (gripe) e Rotinas com o objetivo de intensificar a conscientização do esquema vacinal completo e as doses adicionais para os munícipes de Cosmópolis.

O projeto terá duração de 10 semanas, no período de 23 de junho a 25 de agosto, e será realizado em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), todas as quintas-feiras, com horário estendido até as 19h.

Campanha de Vacinação COVID-19 em Cosmópolis

O intuito é abranger todas as UBS’s em forma de rodízio, promovendo assim o acesso aos cidadãos cosmopolenses.

As unidades que estarão aplicando as vacinas nesta quinta-feira serão as UBS’s Beto Spana e De Fáveri.

Quais vacinas serão aplicadas

COVID-19 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses);

Influenza (Gripe) para toda a população acima de 6 (seis) meses de idade;

Rotinas (Atualização de Carteirinha).

Documentos necessários:

Carteirinha de vacinação, comprovante de residência e CPF

UBS’s que estarão aplicando as vacinas nesta quinta-feira:

– UBS/PSF Beto Spana: Av. DA Saudade, 2734, Novo Cosmópolis

– UBS Jardim de Fáveri: Av. Ester, 1.433, Jardim de Fáveri

