ROMU da GCM de Amparo passa por treinamento com técnicas do Jiu-Jitsu

A Prefeitura de Amparo, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, realiza, no dia 24 de fevereiro, a Audiência Pública para apresentar e debater a proposta de doação do acervo museológico e bens móveis de propriedade do Estado de São Paulo, instalados no Museu Histórico e Pedagógico Bernardino de Campos, para o município de Amparo.

A Audiência atende às exigências legais para a realização do processo de municipalização da instituição. A participação popular na sessão é de grande importância, assim como a participação de profissionais relacionados a entidades científicas e culturais da cidade e da região.

O evento ocorrerá de forma virtual, no dia 24 de fevereiro às 10h30, pela Plataforma Teams. Para participar, é necessária a realização de inscrição na Sessão Pública pelo link https://forms.gle/7V2ojpW8QdQiySP59 até às 18h do dia 23 de fevereiro.

Mais informações: [email protected] ou (11) 3339-8111