Com Carnaval suspenso, Câmara de Amparo funciona normalmente

A Câmara Municipal de Amparo tem funcionamento normal no período de 25 de fevereiro a 02 de março de 2022. Com o cancelamento das festividades de Carnaval no município, por conta da pandemia, não haverá ponto facultativo. As atividades legislativas não serão interrompidas, mantendo assim a sessão ordinária do dia 28 de fevereiro, às 19h.

Na pauta, a votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2002 que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Amparo referente ao exercício de 2019. E também o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2002, que trata do Diploma do Mérito Policial aos servidores da Guarda Civil Municipal. Mais informações, clique AQUI.

Para acompanhar a reunião dos vereadores, o cidadão pode comparecer pessoalmente ao Plenário (Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 179 – Centro) ou acessar o canal oficial do Youtube.