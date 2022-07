Rionegro e Solimões e Henrique e Juliano juntos na inédita “Saudade Atemporal”

Música chegou nesta quinta-feira, 30, em todos aplicativos de música e na sexta-feira, às 11h, no Canal Oficial do YouTube da dupla

Se você é fã de boa música, chegou nesta quinta-feira, 30, o feat mais aguardado do ano: Rionegro e Solimões junto com Henrique e Juliano na música inédita “Saudade Atemporal”. E não é só isso. Nesta sexta-feira, às 11h, saiu no YouTube/rnegroesolimoes o clipe deste grande registro.

“Saudade Atemporal”, um dos feats mais esperados do ano, conta com participação especial de Henrique e Juliano e faz parte da terceira parte do projeto “A História Continua”. Composta por Diego Silveira, Kito, Rafael Borges, Elcio de Carvalho, Junior Pepato e Rionegro, é um modão daqueles de rasgar o peito. Tradicional, cadenciado, com muita poesia, com um instrumental extremamente bem elaborado e bem romântico. É impressionante como as vozes de Rionegro e Solimões e Henrique e Juliano casaram bem nessa música, emocionando a todos.

Como o próprio nome sugere, a música aborda o tema saudade. A saudade que, mesmo ao passar do tempo, pode perdurar e durar uma vida toda. “Tem gente que vem até que faz bem. Mas no coração não fica pra morar. E quando vai embora, a gente cai na real. Que tem amor que não é pra ficar”, cantam os amigos no pré-refrão. “Tem gente que é começo, meio, mas não é final. Todo mundo tem uma Saudade Atemporal”, concluem.

Três outras faixas como “Peão Apaixonado / De São Paulo à Belém”, “Um Pouquinho de Você”, “Divergência” e “Fui” também compõem o EP e poderão ser ouvidas e apreciadas por todo o público.

Depois de lançamentos importantes como “Saudade de Ex”, que conta com a participação de Jorge e Mateus e “Vida de Cão”, com Gusttavo Lima – chegou a vez da nova aposta da dupla. Vale lembrar que após um hiato de 18 anos sem gravar um DVD, Rionegro e Solimões fizeram um novo registro em Goiânia, “A História Continua” e foi com esse novo projeto que voltaram de vez a figurar entre os mais ouvidos do sertanejo. Só para citar o mercado offline, os cantores estão entre os 10 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil. Já no mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 30 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de 370 milhões e quase 1 milhão de inscritos. No Spotify, a dupla mostra sua força também: 2.1 milhões de ouvintes mensais.

Sobre Rionegro e Solimões:

Rionegro e Solimões tem 33 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 5 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Em tempo: eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).

Atualmente, os cantores estão entre os 10 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil. Já no mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 30 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de 370 milhões e quase 1 milhão de inscritos. No Spotify, a dupla mostra sua força também: 2.1 milhões de ouvintes mensais.

“A História Continua” reúne músicas inéditas e grandes sucessos de carreira e teve também a participação especial de grandes medalhões sertanejos, carimbando a grandiosidade do acontecido: Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Henrique e Juliano. Contando com 18 (dezoito) faixas, que alternarão entre inéditas e sucessos de carreira, a dupla escalou um time de peso para trabalhar nos bastidores. A direção de vídeo é assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical fica a cargo de uma referência no meio musical: Junior Melo e a produção executiva será comandada pela Mega Produções Artísticas – Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

SAUDADE ATEMPORAL – RIONEGRO E SOLIMÕES (compositor: Diego Silveira, Kito, Rafael Borges, Elcio de Carvalho, Junior Pepato e Rionegro)

Amores, desamores

Encontros, desencontros

Do beijo a briga

Do primeiro olhar ao fim

Do abraço arroxado a distância

Aquela distância que só o pensamento alcança

O que mais eu lamento na hora de chorar

É que o motivo do meu choro não vai mais voltar

Tem gente que vem

até que faz bem

Mas no coração não fica pra morar

E quando vai embora

A gente cai na real

Que tem amor que não é pra ficar

Tem gente que é começo, meio

Mas não é o final

Todo mundo tem uma

Saudade atemporal

Contatos Rionegro e Solimões:

Shows: Mega Produções Artísticas: Renato Tanger (16) 99223-2106 / (62) 3639-6132