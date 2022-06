Programa Quintal do Netinho bate quase 1 milhão de telespectadores com entrevista de Hamilton Bernardes

Na noite de segunda-feira, 20, o Programa Quintal do Netinho Especial de São João, transmitido pela TV Lagos, SRTV, Urban TV, Youtube, Facebook e Instagram, simultaneamente, quase atingiu a marca de 1 milhão de telespectadores. A marca foi motivo de comemoração para o apresentador Netinho Marinelli e toda a equipe.

Netinho atribui a alta visualização à entrevista exclusiva com o ex-prefeito de Pedreira e pré-candidato a Deputado Federal, Hamilton Bernardes Júnior. “Foi sensacional receber todos neste especial. Foi nosso recorde de audiência nesses quase dois anos de Programa. É sempre um aprendizado entrevistar e conversar com nosso sempre prefeito Hamilton Bernardes, tenho certeza que este número de telespectadores foi dado a expressão política do Hamilton e também aos músicos talentosíssimos que se apresentaram”, diz Netinho.

“Fiquei muito contente com a participação no Programa Quintal do Netinho. Tivemos vários motivos de alegria, o primeiro a participação que atingiu números recordes e quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco nesse dia”, comenta Hamilton Bernardes. “Em segundo, não menos importante, a participação do Mauricio Lima e da dupla Luiz Miguel e Daniel que com seus talentos abrilhantaram o programa. A minha família, meus amigos Prefeitos e meus amigos que me conhecem há tanto tempo pelos depoimentos carinhosos comigo. A recepção e carinho com que Newton Queiroz nos recebeu em sua casa”, acrescenta.

Também participaram do programa neste dia a dupla sertaneja Luiz Miguel e Daniel e o cantor Maurício Lima, da dupla Maurício & Mauri.

O Programa Quintal do Netinho é transmitido todos os domingos às 12h pela TV Lagos, SRTV, TV Gazeta Popular e pelas páginas do Facebook da Gazeta Regional, Conceito Sertanejo e Jeito Sertanejo de Ser Oficial. E às 14h transmissão pela Urban TV. As reprises podem ser vistas na Urban TV segunda às 9h e quarta às 22h; na SRTV quarta às 19h15 e sábado às 13h; TV Lagos e Gazeta Popular segunda às 12h50. Sempre com convidados diferentes, muito sertanejo e alegria.