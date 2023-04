Na noite deste domingo de Páscoa, 09, um perfil anônimo em rede social fez diversas postagens ameaçadoras aos alunos das escolas de Jaguariúna. As postagens assustaram diversos pais que não mandaram seus filhos para a sala de aula nesta segunda-feira, 10.

Com isso, a força policial municipal reforçou as rondas em todas as escolas da cidade logo no início no da manhã. Atenção maior a Escola Amâncio Bueno, onde os alunos passaram por revista devido a um fato ocorrido na semana passada, onde foi encontrado um canivete com uma aluna do 1º ano.

Reunião discute ações de segurança nas escolas após ameaças anônimas de ataque em Jaguariúna

Ciente de toda a situação e sentimento de medo dos pais e alunos, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, teve uma reunião com os secretários de Educação, Segurança Pública e Negócios Jurídicos, o comando da Polícia Militar e da Guarda Municipal, além de representantes da Polícia Civil, para definir cinco ações que vão ao encontro da garantia da segurança e do bem-estar de toda a comunidade escolar de Jaguariúna. São elas:

1) Dobrar o efetivo da Guarda Municipal para patrulhamento nas escolas;

2) Criação, por meio de projeto de lei, da atividade delegada, ampliando o apoio da Polícia Militar no município;

3) Criação de um “botão do pânico” nas escolas;

4) Treinamento dos professores e demais profissionais da educação para identificar comportamentos estranhos nas escolas;

5) Reunião com todos os diretores das escolas da cidade para discutir a situação e tranquilizar a comunidade escolar.

“Esse conjunto de ações se soma à primeira medida, já anunciada, de realização de um curso de capacitação de defesa pessoal a todos os professores e demais funcionários da Educação de Jaguariúna. Não podemos ficar inertes a essas tragédias que, infelizmente, estão se tornando rotina também em nosso país”, diz o prefeito.

