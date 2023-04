Taça EPTV começa no dia 14 com cerimônia de abertura em Jaguariúna

A 32ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival promete surpreender e agradar públicos de vários gêneros musicais com um line-up do rock ao sertanejo. Além das atrações nacionais já esperadas nesta edição, como Gusttavo Lima e a dupla Henrique e Juliano, o festival deve receber uma banda de rock internacional.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com informações obtidas do jornalista José Norberto Flesh, a banda lendária de rock, Lynyrd Skynyrd, virá ao Brasil em setembro de 2023 para se apresentar no festival. O Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo, o maior circuito de shows no Brasil, e acontecerá nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro deste ano, em Jaguariúna.

No mês passado a banda perdeu Gary Rossington, último membro da formação original, que morreu aos 71 anos. Com o falecimento de Gary, havia uma incógnita sobre o prosseguimento da banda, mas esta semana foi anunciada a decisão de que o Lynyrd Skynyrd vai seguir em frente realizando apresentações ao redor do mundo.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui