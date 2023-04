Prefeitura de Jaguariúna reúne forças policiais e define ações de segurança nas escolas

A Prefeitura de Jaguariúna definiu nesta segunda-feira, 10, cinco ações para garantir mais segurança nas escolas da cidade e tranquilizar a comunidade escolar, afetada com os recentes ataques a unidades de ensino em São Paulo e Santa Catarina e com uma onda de boatos e ameaças anônimas que surgiu após esses casos.

Em encontro no Paço Municipal que reuniu o prefeito Gustavo Reis, os secretários municipais de Educação, Cristina Catão, de Segurança Pública, Edgard Mello do Prado Filho, e de Negócios Jurídicos, Fabiano Urbano, além dos comandos da Polícia Militar e da Guarda Municipal e de representantes da Polícia Civil, foram definidas as seguintes ações:

1) O efetivo da Guarda Municipal para patrulhamento nas escolas será dobrado, para intensificação das rondas; 2) A Prefeitura vai criar, por meio de projeto de lei, a atividade delegada no município, ampliando o apoio da Polícia Militar; 3) Criação do “botão do pânico” nas escolas, por meio do aplicativo CCC Jaguariúna; 4) Visitas técnicas nas escolas e treinamento dos professores e demais profissionais da educação para identificar comportamentos estranhos; 5) Reunião com todos os diretores das escolas da cidade para discutir a situação e tranquilizar a comunidade escolar, realizada na tarde desta segunda-feira.

Esse conjunto de ações se soma à primeira medida, já anunciada pela Prefeitura de Jaguariúna, de realização de um curso de capacitação em defesa pessoal a todos os professores e demais funcionários da Educação municipal.

Na reunião com os diretores, além do prefeito, secretários e representantes da PM, Polícia Civil e da Guarda Municipal, também participou o delegado de Jaguariúna, Erivan Vera Cruz. “Não podemos ficar inertes a essas tragédias que, infelizmente, estão se tornando rotina também em nosso país. Nesse momento, é importante a gente ter orientação. Aqui nós unimos as forças do bem contra as forças do mal. E esse é o objetivo dessas ações”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“Nós reunimos os diretores de todas as escolas de Jaguariúna, não só as municipais, mas também as estaduais e as particulares. Queremos transmitir uma mensagem de segurança e tranquilidade para toda a comunidade escolar da cidade”, disse a secretária de Educação, Cristina Catão.

O secretário Edgard colocou a Guarda Municipal à disposição da comunidade escolar de Jaguariúna e destacou os investimentos na corporação e ampliação do efetivo.

O delegado Erivan falou que as investigações sobre boatos e ameaças registrados na cidade estão em curso e que chegarão aos responsáveis, que poderão ser levados à Justiça.

O Sargento Leandro e o Tenente Wadson, da Polícia Militar, ressaltaram a importância da prevenção e da capacitação de docentes e demais profissionais para a defesa pessoal e se colocaram à disposição.

Fotos: Samuel Oliveira

