Natal Mágico de Holambra entra na reta final com Parada das Flores e shows imperdíveis 

Holambra voltou a ser premiada nesta segunda-feira, 11, com o Prêmio Cidades Excelentes, entregue pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação – desta vez, na etapa nacional, que apontou as cidades brasileiras com os melhores índices em diferentes eixos de avaliação. A cidade venceu a categoria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, figurando como a melhor do Brasil entre milhares de municípios com até 30 mil habitantes.

“Estou muito feliz que Holambra seja, uma vez mais, boa notícia e referência nacional em gestão pública, para além das flores e do turismo, já tão reconhecidos”, destacou o prefeito da cidade, Fernando Capato, que recebeu o troféu em cerimônia realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.

LEIA TAMBÉM:

A avaliação dos municípios premiados é feita com base no ranking do Índice de Gestão Municipal Aquila, o IGMA, uma ferramenta de inteligência artificial que consolida 67 indicadores de serviços disponibilizados a partir de fontes públicas. A Cidade das Flores teve nota 95,61 e ficou à frente de Orleans (SC), que obteve 90,22, e Aperibé (RJ), com somatória de 87,07 pontos. Em novembro, Holambra já havia batido, na etapa estadual, os municípios de Borá e Estrela D’Oeste, finalistas da premiação em São Paulo.

“Esse é um prêmio inédito e histórico para nossa cidade. Resultado de um trabalho muito forte que temos procurado fazer com apoio de toda a equipe e, claro, dos moradores, que tanto contribuem diariamente para o desenvolvimento organizado de Holambra”, concluiu o prefeito.

Além do segmento de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a cidade ficou, em 2022, com a segunda melhor colocação no Estado no eixo de Sustentabilidade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui