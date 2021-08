Rede Municipal discute educação inclusiva na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Entre os dias 21 e 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Criada em 1963 pela Federação Nacional das APAEs, a data foi inserida no Calendário Nacional pela Lei nº 13.585/2017 com o objetivo de divulgar as condições sociais das pessoas em situação de deficiência e promover a igualdade em todos os aspectos.

Em Holambra, o Departamento Municipal de Educação sugeriu o tema para ser trabalhado pelos professores da rede municipal junto aos alunos durante a próxima semana. Os professores foram orientados durante o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) e contam com vídeos e filmes selecionados como material de apoio.

“A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é um momento importante para discutirmos a inclusão em todos os setores, inclusive na educação. Nossos professores estão aptos a abordar temas como a deficiência e o próprio bullying de forma transversal, inseridos nos cenários de cada uma das disciplinas”, explica a diretora-interina da pasta, Claudicir Píccolo. “Vale salientar que nossa rede tem 6 professores que realizam Atendimento Educacional Especializado (AEE) e que dão total suporte de acordo com nossas necessidades”.

NAOTT

Referência regional na área de inclusão, o Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) existe há 24 anos. Com as atividades interrompidas desde 2020 em função da pandemia, os 32 integrantes do grupo continuam a ser acompanhados à distância. Através do Departamento Municipal de Promoção Social, o Núcleo vem fornecendo mensalmente uma cesta básica aos integrantes para auxiliar nas refeições que costumavam receber na unidade. Também foi disponibilizado atendimento psicológico por vídeo.

“Mesmo à distância procuramos acolher e dar apoio às famílias e manter vivo o vínculo entre os integrantes e o NAOTT”, explicou a diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri. Segundo ela, a vacina contra influenza e a 1ª dose da vacina contra Covid-19 foram viabilizadas para todo grupo. “Agora aguardamos que todos completem o ciclo de imunização contra o novo coronavirus para planejar o retorno presencial. Precisamos que todos estejam vacinados para que possamos retomar as atividades e retornar com segurança. Temos novos projetos, como a construção de uma piscina terapêutica para estimular as atividades físicas, mas faremos isso no tempo certo”, disse.

“Apesar do Brasil ter uma das legislações mais inclusivas do mundo, na prática ainda existem muitos problemas para aplicá-la. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência vem justamente trazer o tema à tona, e devemos debatê-lo amplamente”, afirmou o prefeito Fernando Capato. Ele comentou ainda sobre a atuação do NAOTT no município. “O Núcleo é um exemplo de atendimento multidisciplinar, que atende de forma integral as pessoas com deficiência. Assim que possível retomaremos as atividades, proporcionando o melhor a seus integrantes”.