Projeto social com aulas gratuitas de judô abre inscrições nesta segunda, 17

Alunos do Instituto Padre Haroldo poderão fazer as inscrições entre os dias 17 e 27 de abril; vagas remanescentes serão abertas em seguida para os demais interessados; atividades começam no dia 03 de maio

O projeto social Oficina da Villa – Atletas de Judô vai oferecer aulas gratuitas da modalidade para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos moradoras da cidade de Campinas. O prazo para as inscrições começa nesta segunda-feira, 17. As aulas serão realizadas no ginásio do Instituto Padre Haroldo.

O projeto vai disponibilizar, ao todo, 150 vagas para moradores de Campinas nos períodos da manhã e da tarde. Inicialmente, os alunos do Instituto Padre Haroldo terão prioridade para a matrícula, que será feita entre 17 e 27 de abril. Já a partir do dia 3 de maio, as vagas remanescentes serão abertas para os demais interessados da mesma faixa etária.

Para participar, os meninos e meninas devem estar matriculados em escolas da cidade. As aulas serão sempre no contraturno escolar.

Com duração prevista para seis meses, o projeto terá início no dia 3 de maio (uma quarta-feira), com a supervisão de professores especializados. As aulas terão uma hora e meia de duração, três vezes por semana (segundas, quartas e quintas). Todos os alunos receberão o quimono e a faixa para a prática do esporte, além de um kit lanche ao final das aulas.

O objetivo do Oficina da Villa é estimular a prática esportiva da modalidade de forma saudável e divertida, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

O projeto é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com patrocínio da John Deere, multinacional de destaque no setor de equipamentos para o agronegócio. O projeto tem apoio institucional do Ministério do Esporte, do Governo Federal, da Prefeitura de Campinas e da Secretaria Municipal de Esportes.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas nos dias 17, 19, 20, 24 e 25 de abril das 9h às 10h30 ou 14h às 15h30 pelos pais ou responsáveis pelas crianças no local das aulas. O Instituto Padre Haroldo fica na Rua Dr. Joao Quirino do Nascimento, 1.601, no Jardim Boa Esperança.

É preciso levar documentos do responsável legal do aluno (CPF e RG) e o documento de identidade (RG) do aluno matriculado, preencher a ficha de inscrição e assinar um termo de autorização para o início das atividades.

Sobre a John Deere

A Deere & Company é líder mundial no fornecimento de equipamentos para agricultura, construção e silvicultura. Ajudamos nossos clientes a superar os limites do possível de maneiras mais produtivas e sustentáveis para permitir que a vida possa avançar. Os produtos tecnológicos, incluindo o Trator Autônomo 8R, o sistema de pulverização See & Spray™ e a Retroescavadeira elétrica são algumas das soluções para atender à crescente necessidade mundial por comida, abrigo e infraestrutura. A Deere & Company também oferece serviços financeiros por meio do Banco John Deere.

Sobre o Instituto Padre Haroldo

O Instituto Padre Haroldo (IPH) é uma das mais reconhecidas entidades filantrópicas de Campinas. Atua desde 1978 promovendo prevenção, cuidados e educação em 13 serviços, atendendo gestantes, bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos de todos os gêneros em situação de vulnerabilidade social. O IPH foi fundado por inspiração do Padre Haroldo Rahm, cujo pai faleceu por problemas relacionados ao alcoolismo, e um grupo de pessoas sensibilizadas pelo sofrimento das pessoas dependentes de álcool e outras drogas. Desde a sua fundação, a entidade já beneficiou mais de 130 mil pessoas.

Sobre a fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social. Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 50 mil pessoas pelo país. www.fabrica.ong.br

