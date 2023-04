Confira os eventos que agitam a região neste fim de semana

Com unidades espalhadas pelo Brasil e Europa, indo do Rio de Janeiro a Lisboa, entre outros destinos, a Casa Graviola está localizada no Cambuí e se destaca por oferecer pratos que surpreendem o paladar com porções generosas, proporcionando uma experiência completa

Um lugar aconchegante, descontraído e inovador, onde é possível comer muito bem: assim é a Casa Graviola, restaurante especializado em comida saudável que acaba de abrir as portas em Campinas. Charmoso, o espaço localizado no Cambuí tem como objetivo oferecer pratos saborosos e em porções generosas, proporcionando uma experiência gastronômica única para quem quer manter uma boa alimentação sem abrir mão do sabor e do prazer de comer.

A ideia de abrir uma unidade da Casa Graviola em Campinas foi de Rosana Santiago e Messias Castro. Há três anos o casal, que sempre gostou de gastronomia e de empreender, conheceu e se apaixonou pelo conceito do restaurante, que nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com unidades no Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e Lisboa (Portugal).

Com quase quatro décadas de experiência na área comercial, Messias se desafiou a traçar um novo caminho profissional ao abrir a unidade campineira da Casa Graviola. “Trabalhamos na indústria farmacêutica de pesquisa por longos anos e acompanhamos a evolução da pesquisa médico-científica na área de saúde e, com isso, aprendemos como é grande a influência dos fatores ambientais na saúde”, conta.

Pós-graduada em Negócios e com 27 anos de experiência na indústria farmacêutica, Rosana ressaltou que a experiência gastronômica e a busca do equilíbrio entre saúde e boa alimentação sempre esteve muito presente na vida do casal.

“Na fase da vida em que nos encontrávamos, já com mais experiência, novos hábitos com a prática de exercícios físicos e a busca por uma alimentação saudável, sempre pensávamos em montar um restaurante diferente”, complementa.

Após conhecer a Casa Graviola, o casal iniciou o contato com a franquia e percebeu que havia uma lacuna por um espaço com esse perfil na região de Campinas. “As conversas se estenderam por alguns meses até que decidimos finalmente mergulhar nessa grande experiência que, para nós, é um grande projeto e que, apesar de dar um ‘gelinho na barriga’, certamente nos trará muita satisfação”, afirma.

Rosana Santiago e Messias Castro se apaixonaram pelo conceito de alimentação saudável e decidiram abrir unidade em Campinas. O casal ressalta que a Casa Graviola tem uma proposta que vai além de um restaurante de comida saudável tradicional.

“Percebemos que era possível desfrutar do prazer de comer bem, sem abrir mão dos cuidados com a saúde, do sabor e da beleza dos pratos. Além disso, a sensação de aconchego e bem-estar está presente em todos os detalhes, desde o design e decoração até o atendimento”, diz Rosana.

“Buscamos expandir a cultura da alimentação saudável na região e sermos referência, quebrando os paradigmas e mostrando que a alimentação saudável também pode ser muito saborosa”, conclui Messias.

Sabores que encantam

O menu sem dúvidas é o grande diferencial da Casa Graviola. O cardápio exclusivo é composto por pratos deliciosos, com toques da culinária internacional, mas sempre exaltando a tropicalidade brasileira. Todos são preparados com ingredientes frescos e selecionados, que garantem uma refeição saudável e equilibrada.

As receitas, especialmente desenvolvidas para a Casa, apresentam ingredientes pouco usuais e unem os sabores e as cores dos alimentos de forma harmoniosa e saborosa.

Na entrada, as opções variam entre Croquetas de atum (croquetas de atum fresco na farofinha de pão, hummus de beterraba e ‘aioli da casa’ de tofu e açafrão), Tuna Tataki (finas fatias de atum com molho ponzu e gergelim) e Toast de ricota, queijo de cabra e tomatinho confit (pão de longa fermentação na chama com creme de ricota e queijo de cabra com tomatinho sweet grape confitado no azeite de ervas), entre outros pratos.

O carro-chefe é O Preferido (tilápia com purê de banana da terra e farofa de castanha), mas há também delícias como Croquetas de shimeji e arroz negro (croquetas de shimeji assadas na farofinha de pão, arroz negro, hummus de beterraba e ‘aioli’ de açafrão) e o Frango crocante com mil folhas de batata (frango Korin na crosta de flocos de milho e tomate seco com mil folhas de batata gratinada e pesto de manjericão).

Destaque também para a grande variedade de saladas, entre elas Chicken bowl (salada de grãos de cevadinha, lentilha e grão de bico, castanhas, mix de folhas frescas, frango Korin grelhado e molho de mostarda dijon e iogurte), Da terra (vegetais da horta tostados com molho de tahine e melado de cana) e Salmão Gravlax, damasco e queijo de cabra (lascas de salmão curado, damascos secos, mel de abelha, queijo de cabra, mix de folhas e ‘sour cream’ vegano), além das opções de hambúrgueres (veganos, de frango orgânico, salmão e atum) e pizzas com massas de mandioca, couve flor, batata-doce e inhame.

“Melhor brownie do mundo” – servido com farofa da casquinha e sorvete de tapioca

As crianças também têm vez na Casa Graviola e certamente vão se deliciar com o menu infantil. Na hora de adoçar o paladar, a pedida é o Melhor brownie do mundo, servido com farofa da casquinha e sorvete de tapioca, além de Torta mousse de chocolate e flor de sal (torta mousse de chocolate meio amargo com um ingrediente secreto, base de amêndoas, com cacau e flor de sal) e a Cheesecake (cheesecake de queijo cottage lacfree, coulis de frutas vermelhas e base de amêndoas e óleo de coco).

O menu é complementado por opções de brunch, açaí e bowls. Para acompanhar a refeição, a Casa Graviola oferece uma variedade de smoothies, sucos naturais, café, além da carta de cervejas e drinks.

Restaurante possui área especial projetada para mini meetings



Um lugar diferenciado

Localizado em uma das áreas mais nobres de Campinas, no Cambuí, a Casa Graviola é um espaço que se destaca pela sua proposta inovadora de oferecer uma experiência gastronômica única, unindo sabor, qualidade e bem-estar em um só lugar.

O ambiente, além de acolhedor, é amigável e receptivo. A disposição das mesas e cadeiras foi pensada de forma estratégica para que todos os clientes se sintam confortáveis e tenham uma experiência completa do espaço.

O restaurante também é ideal para quem precisa de um lugar para realizar reuniões ou eventos de pequeno porte e conta com sala projetada especialmente para mini meetings sociais e empresariais.

Um novo patamar de comida saudável

A proposta de um cardápio saudável e cheio de sabor em um ambiente acolhedor agradou não apenas aos proprietários da Casa Graviola Campinas, assim como afirma a diretora comercial Dora Alonso, cliente da nova unidade da Casa Graviola:

“Já passamos da fase de achar que comida saudável é uma salada sem gosto. Comida saudável é aquela que experimentamos uma explosão de sabores, texturas e cores que vão além do alimento para o corpo e alimentam a alma”.

O executivo de inovação Leonardo Dornelas, também cliente do novo espaço em Campinas, reviu suas perspectivas relacionadas a ter uma alimentação mais saudável e nutritiva ao conhecer o cardápio da Casa Graviola:

“Além do ambiente extremamente agradável, o que mais me surpreendeu foi o menu nada óbvio, delicioso e saudável”, diz. “Eu, que nunca gostei de inhame, experimentei e foi mais uma surpresa espetacular. Veio um prato muito bem elaborado para que se sinta muito bem os ingredientes e fiquei absolutamente satisfeito com a quantidade e sabor maravilhoso”, completa.

Uma história de aventuras e sabor

O restaurante Casa Graviola nasceu da vontade do casal carioca Abner Lopes Cabral e Manoela Cabral de oferecer uma alimentação saudável para todas as horas. O chef e a designer, amantes de viagens e prosas à boa mesa, apostaram inicialmente em um food truck especializado em servir comidas saudáveis, com ingredientes orgânicos.

Após o sucesso do projeto, regado a provas de novos sabores pelo mundo, abriram a primeira unidade física do restaurante no Rio de Janeiro. Atualmente, o Grupo Graviola busca se tornar referência no mercado, oferecendo uma comida saudável que abraça e atrai com seu sabor retratado em pratos gostosos e com ingredientes inusitados.

A visão do casal carioca foi fundamental para Rosana e Messias decidirem abrir uma unidade do restaurante em Campinas, que estava em total sintonia com os conceitos sobre saúde e alimentação saudável:

“O prazer da culinária envolve sabor, beleza e ambiente agradável. Isso é tudo o que encontramos na Casa Graviola e é o que queremos com a Casa Graviola Campinas. Esperamos que os clientes cultivem boas memórias aqui”, diz a empresária.

Messias destaca o fato da cidade ser uma metrópole com influência regional e carecer de um restaurante com conceito genuinamente voltado para a alimentação saudável com todos os prazeres da culinária gourmet:

“Nossa estratégia é posicionar o restaurante como referência em alimentação saudável na região de Campinas e difundir essa cultura. Queremos que a experiência do cliente seja comer bem, comer saudável, comer com os olhos, comer o que é gostoso”, conclui.

Em Campinas, a Casa Graviola está localizada na Rua General Osório, 2.118, no Cambuí. O restaurante funciona diariamente, das 11h30 às 22h. Para conferir todas as novidades do novo espaço campineiro, basta acessar www.casagraviola.com.br ou @casagraviola.

Sobre:

Casa Graviola – unidade Campinas

Ticket Médio dos pratos – R$68

Rua General Osório, 2.118 – Cambuí

Todos os dias, das 11h30 às 22h

