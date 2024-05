Projeto Música na Villa traz Del’Arco Orquestra a Barueri

Concerto no dia 06 de junho, no Teatro Barueri Praça das Artes, tem repertório diversificado, passado por composições de Villa Lobos a Tom Jobim

O Música na Villa foi idealizado para levar o conhecimento da música instrumental à população, fomentando a cultura, contribuindo com sua formação cultural. Além de promover o acesso à cultura, o projeto se coloca como um desenvolvedor do senso crítico, aguçando o interesse da população pela música instrumental e erudita, ainda tão pouco fomentada pelo grande público do país.

Uma oportunidade de contato com essa arte que desempenha papel crucial na sociedade é o Projeto Música na Villa que traz a Barueri (SP) a Del’Arco Orquestra para apresentação no dia 6 de junho, às 20h, no Teatro Barueri Praça das Artes. O evento é gratuito e acessível a PCD.

O concerto, com repertório diversificado que abrange os clássicos e peças contemporâneas, passado por composições de Villa Lobos a Tom Jobim, é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Klüber Lubrication, produção de AH7 Gestão Cultural em parceria com Villa7 Cultura e apoio de Del’Arco Orquestra, Secretaria de Cultura e Turismo Barueri, Praça das Artes e Full House Produções Culturais.

Com o objetivo de ampliar o repertório musical do grande público brasileiro, Música na Villa vai promover uma série de concertos gratuitos com diferentes artistas pelo interior de São Paulo. Apresentado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da empresa Klüber Lubrication e produzido pela AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa 7 Produções Culturais e apoio da Full House Produções Culturais. Acompanhe a programação: www.musicanavilla.com.br

Sobre a Klüber: A Klüber Lubrication, empresa de origem alemã, presente em mais de 60 países, fornece soluções em lubrificação para assegurar o perfeito funcionamento e a preservação de elementos mecânicos de equipamentos para atividades industriais, como correntes, engrenagens, barramentos, contatos elétricos, rolamentos, válvulas, sistemas pneumáticos e hidráulicos. A empresa fornece graxas e óleos (sintéticos e minerais) para uma ampla gama de indústrias: automotiva, rolamentos, têxtil, siderúrgica, madeira, papel, bioenergia, energia eólica, alimentícia, fabricantes de equipamentos, mineração e cimento. Presente no Brasil há mais de 50 anos, onde lidera o mercado em que atua, a empresa possui unidade fabril em Alphaville (Barueri, SP) e centros de serviços em diversas regiões; na América do Sul, está presente também na Argentina e no Chile. Seu sistema de gerenciamento de qualidade e meio ambiente é certificado pelas normas ISO 21469, ISO 14001, IATF 16949, ISO 9001, OHSAS 18001, Kosher e Halal.

Del’Arte Orquestra: Criada em 2013, vem provando ser um ponto de referência no cenário musical, cativando e emocionando plateias com uma performance excepcional de música clássica. Sob a direção artística de Hudson Gorzoni, a orquestra mergulha os espectadores em um mundo de harmonia e beleza.

Conhecida por sua excelência musical e paixão pela arte, apresenta um repertório diversificado que abrange desde os clássicos mais amados até peças contemporâneas, demonstrando sua versatilidade e habilidade técnica. Cada nota ressoa com precisão e emoção, transportando o público para uma jornada única através das complexidades da música clássica.

A sinergia entre os músicos é evidente, refletindo anos de prática e dedicação à sua arte. A precisão técnica e a excelência de seus músicos, combinada com a expressividade emocional resulta em performances que tocam os corações dos presentes.

Sobre a Villa7 Cultura: Com experiência de uma década no desenvolvimento de projetos culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe. A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

Sobre a AH7 Gestão Cultural: A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

Sobre a Full House Produções Culturais: Fundada em 2020 com o propósito de tornar a cultura acessível a todos, a Full House Produções Culturais tem sido uma fonte de apoio para uma ampla gama de projetos culturais por meio de parcerias estratégicas. Nosso objetivo é promover a cultura de forma inclusiva, utilizando a criatividade como um elemento chave para a expansão do conhecimento e da apreciação cultural. Junte-se a nós nesta jornada rumo a um mundo mais rico em diversidade cultural e inclusão. Seja cultura! Seja inclusivo! Seja Full House!

