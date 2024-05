Azul anuncia retomada das operações em Araraquara com 4 voos diários

Retorno acontece após melhorias de infraestrutura aeroportuárias, fortalecendo assim as conexões regionais e promovendo desenvolvimento local

A Azul, líder no país em número de voos e destinos atendidos, anuncia a retomada de suas operações no aeroporto de Araraquara, no interior de São Paulo. O retorno é fruto de um trabalho conjunto entre a companhia, a Embratur, o Governo do Estado de São Paulo e a prefeitura local, e representa um marco para a região, fortalecendo suas conexões e impulsionando o desenvolvimento local. A parceria reflete o compromisso da Azul com a expansão regional e a conectividade dos brasileiros com o Brasil, realçando o papel estratégico do aeroporto de Araraquara como centro turístico e comercial no interior paulista.

“A Azul batalhou por melhorias aeroportuárias, pois acreditávamos no potencial da região. Tanto que sempre mantivemos nossa estrutura no Aeroporto Bartholomeu de Gusmão, mesmo sem operar localmente. Contamos com o apoio das várias esferas do poder público, inclusive com incentivos fiscais para retomar os voos. Nossos esforços mostram o compromisso da empresa em promover o acesso aéreo e o crescimento econômico para a cidade que é conhecida por seu polo importante industrial”, afirma César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais da Azul.

A rota entre Araraquara e Campinas contará com quatro voos diários a partir de 14 de outubro e serão operadas com aeronaves ATR, com capacidade para até 70 Clientes. A partir de Viracopos, principal hub da companhia, os Clientes terão conexões com outros 61 destinos, inclusive internacionais, como Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Lisboa (Portugal) e Paris (França).

“Essa nova rota Campinas-Araraquara cria oportunidades para ampliarmos a promoção internacional de segmentos turísticos importantes na região, como os turismos de aventura e de negócios, além de impulsionar a economia local, com a geração de emprego no setor de turismo”, pontua Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

“Esse era um momento esperado para a aviação regional, pois a retomada das operações da Azul em Araraquara é um importante marco para o desenvolvimento econômico regional. Permitirá o deslocamento de pessoas com mais facilidades entre duas importantes regiões do Estado, sem falar que é um testemunho do compromisso do Governo de São Paulo com o desenvolvimento regional e a infraestrutura de transporte”, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

“A retomada dos voos regulares no aeroporto Bartholomeu de Gusmão vai aumentar ainda mais o potencial de atração de investimentos da nossa cidade e terá um impacto extremamente positivo, não apenas para o nosso município, mas também para a região. É um passo importante o desenvolvimento econômico regional. Por isso, nós trabalhamos muito para que os voos fossem retomados. Hoje, o município de Araraquara está preparado para restabelecer a conexão aérea com o Estado, com o País e com o mundo, considerando os voos internacionais que saem de Campinas. Agradeço a Azul, que é uma das maiores companhias aéreas do nosso país, por investir na nossa cidade”, avalia Edinho Silva, Prefeito de Araraquara.

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras. Os Clientes da Azul desfrutarão de toda a experiência proporcionada pela companhia em suas viagens pelo país, incluindo snacks e bebidas à vontade.

Veja abaixo os horários e frequências dos novos voos da Azul entre Viracopos e Araraquara:

Viracopos (VCP) – Araraquara (AQA)*A partir de 14 de outubro de 2024* Origem Saída Destino Chegada Viracopos 08h05 Araraquara 08h55 Araraquara 06h30 Viracopos 07h20 Viracopos 14h15 Araraquara 15h10 Araraquara 09h30 Viracopos 10h20 Viracopos 17h55 Araraquara 18h50 Araraquara 15h45 Viracopos 16h35 Viracopos 22h30 Araraquara 23h25 Araraquara 19h25 Viracopos 20h15

